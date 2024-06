Мъртъв е синът на лидера на "Ал Кайда"

Х алед Салех ал-Дин Зидан, високопоставен член на „Ал Кайда на Арабския полуостров“ (AQAP) и син на фактическия лидер на групировката Саиф ал-Адел, е починал.

(Във видеото си припомнете атентата на "Ал Кайда" срещу кулите-близнаци в САЩ)

Новината беше съобщена чрез официалното списание на AQAP, al-Malahim, което потвърди смъртта му, но не разкри обстоятелствата.

29-годишният Халед е участвал активно в операциите и стратегията на групировката, като е работил в тясно сътрудничество с баща си.

Според Long War Journal Халед е действал за последен път в Йемен, където е бил разположен като личен представител на ал-Адел.

