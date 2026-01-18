Студ скова България! Жълт код е обявен в цялата страна

П редупреждение от първа степен – жълт код е издадено за всички области в България за неделя (18 януари), сочи справка в сайта на НИМХ. Предупреждението е за екстремно ниски температури.

От НИМХ съветват при жълт код за опасно време: „Бъдете внимателни – очакват се много ниски температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни, деца и бездомници“.

Опасно време в цялата страна Източник: НИМХ

През следващото денонощие от североизток ще продължи да нахлува студен въздух. Облачността ще се вплътнява и утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Превалявания от сняг ще има главно по Южното Черноморие. Над южните части от страната облачността временно ще се разкъсва и намалява. В западните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а в източните – умерен от север-североизток, по черноморското крайбрежие и временно силен.

Минималните температури в повечето места ще бъдат между -11 и -6 градуса, в крайните югозападни и югоизточни райони – до -1 градус, за София – около -7 градуса. Максималните за Северна България ще бъдат между -7 градуса и -3 градуса, за Южна – между -2 и 3 градуса, за София – около -1 градус. Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено.

Над Стара планина и планините от Източна България ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в Странджа и на отделни места по Стара планина. Над масивите от Югозападна България и Родопите облачността ще е разкъсана и намаляваща през дневните часове. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около -4 градуса, на 2000 метра – около -10 градуса.

По Черноморието ще преобладава облачно време. Валежи от сняг ще има по Южното Черноморие. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат от -4 – -3 градуса по северното крайбрежие до минус 2 – 0 градуса по Южното. Температурата на морската вода е 8-10 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Прогнозните температури на НИМХ Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 53 мин. и залязва в 17 ч. и 22 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 29 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 16 ч. и 50 мин. Фаза на Луната: новолуние.

И в понеделник ще бъде доста студено; минималните температури в повечето места ще са между -12 и -7 градуса, а максималните – от -5 до 0 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен, в западната половина от страната от изток-североизток, в източната - от север-североизток. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена, почти без валежи. Над Южна облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се смени с юг-югоизточен. Ще преобладава слънчево време, дневните температури слабо ще се повишат. Към вечерта облачността от югозапад ще се увеличава.