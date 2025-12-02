Студ и мраз: -1 градуса ни чакат във вторник

П рез нощта от запад ще започне увеличение на високата облачност. Западният вятър в повечето места ще стихне и след полунощ на места в низините и около реките ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат -1 и 4 градуса, в София – около 0 градуса.

Във вторник

над страната ще има разкъсана средна и висока облачност. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще има мъгла. Ще е почти тихо, в източните райони със слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София – около 8 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна и ще бъде близко до средното за месеца.

Над планините

също ще има разкъсана средна и висока облачност. Северозападният вятър ще се ориентира от югозапад и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около 0 градуса.

Над Черноморието

преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11 и 14 градуса. Температурата на морската вода е 13-16 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 38 мин. и залязва в 16 ч. и 54 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 16 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 21 мин и изгрява в 14 ч. и 44 мин. Фаза на Луната: три дни преди пълнолуние.

През следващите дни

в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в източните райони със слаб вятър от изток-югоизток; остават условията за мъгла на места в низините и котловините. Облачността ще е значителна, в сряда след обяд и в четвъртък в сутрешните часове в Западна България ще има и валежи от дъжд, предимно слаби. Минималните температури ще се повишават, в четвъртък ще са между 2 и 7 градуса, а максималните ще са между 9 и 14 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла.