България

Столичен квартал под обсада: Лисици тормозят хората в „Гео Милев“

Институциите отказват да поемат отговорност, защото животните не са кучета или котки

7 септември 2025, 15:29
Пореден протест заради водната криза в Плевен

Пореден протест заради водната криза в Плевен
Психолог: Тези хлапета не разбират, че посягането на полицай е табу

Психолог: Тези хлапета не разбират, че посягането на полицай е табу
Какво е състоянието на пребития в Русе полицейски шеф

Какво е състоянието на пребития в Русе полицейски шеф
Само за часове: Стотици глобени за средна скорост

Само за часове: Стотици глобени за средна скорост
Тържествена заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

Тържествена заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
Исторически триумф! Иван Иванов спечели българския финал на US Open

Исторически триумф! Иван Иванов спечели българския финал на US Open
Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София
Постоянен арест за четиримата биячи на директора на полицията в Русе

Постоянен арест за четиримата биячи на директора на полицията в Русе

П опулация от поне шест лисици създава проблеми на жителите на софийския квартал „Гео Милев“ от повече от година. Първоначалната атракция се е превърнала в притеснение, след като животните са започнали да се доближават все повече до жилищните блокове, а местните смятат, че са причина за изчезването на малките бездомни котета. Опитите за връзка с отговорни институции удрят на камък, тъй като те си прехвърлят отговорността и заявяват, че не се занимават с диви животни, предава NOVA.

Проблемът в столичния квартал „Гео Милев“ не е от вчера, а съществува от „повече от година-две“, разказва жителка на квартала. По думите ѝ първоначално в района е забелязвана само една лисица, което е било приемано като атракция, но по последни данни вече са наблюдавани шест различни екземпляра.

Опасенията на хората са свързани с два основни проблема. Първият е здравословното състояние на животните, които, според гражданите, са „видимо болни“. Те се притесняват, че лисиците може да са преносители на „много паразити като бълхи, кърлежи и тении“, което създава риск предвид намиращата се в близост детска градина, до която лисиците също стигат.

Вторият проблем е промененото поведение на животните. Те вече не се страхуват от хората и „приближават все повече до нас“, като „непрекъснато обикалят около блоковете, до самите входове“. Според живущите, това вече е довело до последствия: „Малки котенца не останаха, защото може би вече са доста гладни“, обяснява една от жените. Страховете са, че след като котетата са изчезнали, следващите жертви могат да бъдат малките домашни кучета.

В търсене на решение, жителите са се свързали с множество институции, сред които „Екоравновесие“, Зоологическата градина, РИОС и ловни дружинки. До момента обаче нито една от тях не е предложила адекватно решение на проблема.

Лисици в Гео Милев Диви животни в града Проблем с институциите Здравословни рискове Изчезнали котета Опасност за деца
Последвайте ни
Само за часове: Стотици глобени за средна скорост

Само за часове: Стотици глобени за средна скорост

Никола Цолов стана вицешампион на Формула 3

Никола Цолов стана вицешампион на Формула 3

Поредна тежка злополука: Работник пострада в кариера край Враца

Поредна тежка злополука: Работник пострада в кариера край Враца

Голям пожар край Варна, горят поляна и борова гора

Голям пожар край Варна, горят поляна и борова гора

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Настава сеч, близо 1400 глоби за средната скорост в рамките на 11 часа

Настава сеч, близо 1400 глоби за средната скорост в рамките на 11 часа

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 2 дни
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 2 дни
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 2 дни
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, имаме ли нещо за ядене? – Да, мечти и надежди.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От Мерилин Монро до принцеса Даяна: Историята на най-закачливия принт в модата

От Мерилин Монро до принцеса Даяна: Историята на най-закачливия принт в модата

Любопитно Преди 1 час

Търсенията за „тоалети на точки“ са нараснали със 1026% спрямо предходната година, докато „нокти на точки“ са се увеличили с 1296% в Pinterest

Премиерът на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка

Министър-председателят на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка, кой ще го замести

Свят Преди 1 час

Кои са възможните кандидати за поста му

<p>Намериха изчезналия от&nbsp;Слънчев бряг румънец</p>

Намериха изчезналия от Слънчев бряг румънец

България Преди 3 часа

Мъжът е в добро здравословно състояние и е открит на пътя Приморско - Бургас

"Кървава луна"

Нощта, в която Луната кърви: страх, магия и надежда в небето над нас

България Преди 3 часа

Тази вечер погледнете към небето и вижте Луната

<p>Суетният миньор Теодор-Чикагото влиза в &bdquo;Игри на волята&ldquo; 7</p>

„Игри на волята“ 7: Именити спортисти и суетният миньор Теодор-Чикагото ще се борят за оцеляване

Любопитно Преди 4 часа

Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов ще посрещнат четири племена на Арената

Азис: Майка ми се срамуваше от мен

Азис: Майка ми се срамуваше от мен

Любопитно Преди 5 часа

Мариян Станков - Мон Дьо стартира сезон 12 "Часът на истината" с едно от най-големите имена в популярната музика у нас

Принцесата на Уелс Катерин отново е в отбора на брюнетките

Принцеса Кейт отново е в отбора на брюнетките

Любопитно Преди 6 часа

Принцесата на Уелс беше с нова драматична руса прическа само преди няколко дни

<p>Отвличания от извънземни или фалшиви спомени: Къде е истината?</p>

Отвличане от извънземни или трик на ума: Едно земно обяснение на близките срещи

Любопитно Преди 7 часа

Фолклористи откриват множество теми в разказите за отвличания, които присъстват в човешките истории от векове

АЕЦ "Запорожие"

Удар по АЕЦ „Запорожие“, Русия обвинява Украйна

Свят Преди 8 часа

Ударът е станал на 300 метра от реакторен блок

<p><span class="cf0">Русия удари сградата на министерския съвет на&nbsp;Украйна</span></p>

Русия удари главната правителствена сграда на Украйна за първи път

Свят Преди 8 часа

В столицата Киев руските удари тази нощ са убили най-малко двама души, сред които и двумесечно бебе

<p>Започва засичането на средна скорост от днес</p>

Започва засичането на средна скорост от днес

България Преди 8 часа

Броят на сертифицираните отсечки достигна 22 на 5 септември. Вижте кои са те

<p>Лято през септември &ndash; до 33 градуса в неделя</p>

Лято през септември – до 33 градуса в неделя

България Преди 9 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Паметникът на Георги Марков в София

7 септември: Цената на свободата – покушението над Георги Марков

Любопитно Преди 9 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Ясна е причината за катастрофата на фуникуляра в Лисабон</p>

Скъсан кабел причинил катастрофата на фуникуляра в Лисабон

Свят Преди 16 часа

Шестнадесет души загинаха, а около 20 бяха ранени, когато единият от вагоните дерайлира в сряда вечерта

Кои са големите победители на филмовия фестивал във Венеция

Кои са големите победители на филмовия фестивал във Венеция

Любопитно Преди 16 часа

Джим Джармуш спечели престижната награда „Златен лъв“ със своята нежна комедия за семейството и остаряването „Баща, майка, сестра, брат“

Нови протести в Сърбия след полицейско насилие в Нови Сад

Нови протести в Сърбия след полицейско насилие в Нови Сад

Свят Преди 17 часа

Тази вечер в цяла Сърбия бяха обявени нови протести в отговор на полицейското насилие снощи на протестите в Нови Сад

Всичко от днес

От мрежата

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

„Игри на волята“ се завръща в понеделник по NOVA

Edna.bg

Каква жена си според древния египетски хороскоп?

Edna.bg

Тони Кроос: Много хора не са чували за Исак, сериозен съм

Gong.bg

НА ЖИВО: Грузия срещу България, Миланов капитан

Gong.bg

Никола Цолов завърши втори във финалното класиране на Формула 3

Nova.bg

Стотици глобени за часове: Тол камерите започнаха да засичат средна скорост

Nova.bg