Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Тол системата е засякла за един месец 37 900 нарушители

5 ноември 2025, 08:30
Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората
Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан

Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан
Грипът настъпва: Очаквайте епидемия през декември, предупреди проф. Кантарджиев

Грипът настъпва: Очаквайте епидемия през декември, предупреди проф. Кантарджиев
Голяма авария остави Асеновград без вода

Голяма авария остави Асеновград без вода
Желязков пред Домбровскис: Банковият сектор е напълно подготвен за еврото

Желязков пред Домбровскис: Банковият сектор е напълно подготвен за еврото
Откриха над 70 тона пилешко без документи в София

Откриха над 70 тона пилешко без документи в София
Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)
Кметът на Минерални бани запазва поста си

Кметът на Минерални бани запазва поста си

С редната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал. Това каза изпълнителният директор на Камара на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в ефира на NOVA.

Тол системата е засякла за един месец 37 900 нарушители. От тях близо 14 000 са чужди граждани, но нито един от тях не е санкциониран.

Тол системата е готова за засичане на средна скорост, но това все още не е законно

“Два органа отговарят за нея - затова се получава колективна безотговорност. АПИ констатира нарушението и изпраща данните на МВР. Доколкото знам има техническо несъответствие между двете системи, вследствие те не си комуникират правилно”, обясни той.

Според него има един много сериозен проблем в МВР - връчването на самите глоби. “Дори да започнат да си комуникират, не смятам, че МВР са в състояние в рамките на няколко месеца да връчат над 37 000 нарушения само за средна скорост. Много често, дори транспортна фирма, която е изрядна, повече от година може да не бъде потърсена, за да й се връчат глобите”. 

Над 900 нарушения засякоха камерите на тол системата

По думите на Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи сме приели средната скорост, но се оказва, че тя не функционира, защото има софтуерни проблеми. “На фона на дигиталния свят, в който живеем, това звучи много несериозно”. 

“Ние предупреждавахме, че почне ли да работи засичането на средна скорост, ще има стотици отсечки, констатиращи нарушения, затова МВР трябва да има административен и технически капацитет да ги обработи. В Холандия системата засича, автоматично се разпечатва и единственият ангажимент на пътния полицай е да сгъне листа и да го сложи в пощенския плик”, обясни Тодоров. 

Връчиха първия акт на водач, заснет в нарушение от тол камера

“Преди две години, когато започнаха да конфискуват автомобили на пияни и дрогирани водачи, обещаха, че ще има лаборатории. Такива няма и в момента хората продължават по 12 месеца да бъдат престъпници, докато им излезе кръвната проба. Ние приемаме закони, които са положителни, но те не заработват заради бюрократични проблеми”, смята той.

Тодоров коментира, че от тези фишове биха влезли милиони в държавния бюджет, затова не може да си обясни защо никой не разрешава проблема.

 

Източник: NOVA    
Средна скорост Тол система Пътни нарушения Глоби МВР АПИ Бюрократични проблеми Колективна безотговорност Проблеми със системата Държавен бюджет
