Румен Радев: Резултатите от изборите са победа на надеждата над недоверието

Той говори на брифинг, като подчерта, че окончателните резултати все още не са ясни

Румен Радев: Резултатите от изборите са победа на надеждата над недоверието
Л идерът на "Прогресивна България" Румен Радев направи изявление след изборния ден, в което благодари на избирателите и очерта основните послания на политическата формация. Той говори на брифинг, като подчерта, че окончателните резултати все още не са ясни.

"Най-напред искам да благодаря на всеки един от българските граждани, които днес подкрепиха Прогресивна България", заяви Радев. Той изрази благодарност и към хората, които са гласували "по съвест, независимо за кого", както и към българските граждани в чужбина, които са чакали с часове пред избирателните секции.

Радев благодари и на членовете на избирателните комисии и на службите, организирали вота, както и на МВР за усилията срещу "срамното за България явление купения вот".

По думите му формацията е постигнала мобилизация на избирателите. "Гласувахме активно. Победихме апатията, но недоверието в българската политика все още е голямо и ни предстои много работа", посочи той. Радев определи резултата като първа стъпка към "възстановяване на доверието и обществения договор".

Той заяви още: "Прогресивна България печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието. Това е победа на свободата над страха."

В отговор на въпроси за евентуално парламентарно мнозинство и над 120 депутати, Радев каза: "На тези въпроси ще отговоря след окончателните резултати."

По отношение на сигналите за нарушения той посочи, че има постъпили сигнали за различни политически сили. "Това са сигнали. Ако има хора от нашите листи, които са решили да правят преференции на базата на купен вот, ще вземем категорични мерки, но искам ясни доказателства", заяви той.

Радев подчерта, че всякакви изводи към момента са преждевременни: "Когато излязат окончателните резултати, тогава ще говорим конкретно. Всичко друго е хипотеза."

Той отправи и послание за оставки в изпълнителната власт: "Служебните министри трябва до един да си подадат оставките, когато влезем в парламента."

В изказване на английски език Радев коментира европейската перспектива на България и ролята на Европейския съюз. Той заяви, че "България ще продължи своя европейски път", но подчерта нуждата от "критично мислене и прагматизъм".

По думите му Европа трябва да се съсредоточи върху нова архитектура за сигурност, възстановяване на индустриалния си капацитет и конкурентоспособността, както и върху гарантиране на ресурсите, включително енергийните.

"Европа трябва да бъде много по-прагматична в своята мисъл и в своите действия", заяви Радев.

Той допълни, че програмата на "Прогресивна България" предвижда "разграждане на олигархичния модел" и че политическата формация ще следва този курс.

 

Паралелно преброяване: „Прогресивна България” печели вота, ГЕРБ-СДС е втора политическа сила

Първи сметки: Колко места в парламента получават „Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ?

Как вижда светът резултатите от изборите в България

Иран отказа нови преговори със САЩ въпреки заплахите на Тръмп за удари по енергийната мрежа

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Осми предсрочен вот: България избира парламент

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

