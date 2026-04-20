Любопитно

Айнщайн е сгрешил? Учени създадоха най-точната 3D карта на Вселената

Учени завършиха най-голямата 3D карта на Космоса, която поставя под въпрос теориите на Айнщайн. Данните от 47 млн. галактики сочат, че тъмната енергия е нестабилна, а проектът оцеля след драматични пожари и кибератаки, за да промени физиката завинаги

20 април 2026, 07:58
Източник: iStock/Getty Images

М еждународна група от учени завърши най-мащабната 3D карта на Вселената в историята. Данните от инструмента DESI обхващат повече от 47 милиона галактики и предполагат, че тъмната енергия — най-голямата мистерия на космоса — може да е нестабилна, според лабораторията „Бъркли“.

Предизвикателство към Айнщайн и новата физика

Според стандартния модел Lambda-CDM, Вселената се разширява благодарение на тъмната енергия, която се счита за константна величина. Ранните резултати от анализа на DESI обаче показват, че тъмната енергия може да се променя или да отслабва с времето.

Ако тези намеци се потвърдят в рамките на следващите две години, учените може да се наложи да се откажат от идеята за стабилна космологична константа. Алтернативни теории, като квинтесенцията, предполагат, че плътността на тъмната енергия може да е флуктуирала през историята на космоса, което би променило напълно прогнозите за крайната съдба на Вселената.

Как е проведен експериментът

За измерване на разширяването на Вселената учените са използвали барионни акустични осцилации (BAO) — вид „замръзнали“ мехурчета от ранното плазмено състояние на космоса.

Технически възможности на инструмента DESI

Роботика: 5000 оптични влакна се фокусират едновременно върху различни обекти.

Дълбочина: Инструментът е надникнал 11 милиарда години назад в миналото.

Скорост: Системата събира 80 GB данни на вечер, анализирайки химичния състав и скоростта на отдалечаване на милиони галактики и квазари.

Учени ни приближават с още една крачка към отговора на въпроса от какво се състои вселената, пише Green.Democrit.com

Невъзможна мисия?

Пътят до завършването на финалната карта е бил изпълнен с драматични предизвикателства. През 2022 г. обсерваторията „Кит Пик“ едва не е била унищожена поради масивния горски пожар „Контрерас“. Единствено героизмът на пожарникарите е спасил уникалните телескопи от унищожение.

Освен това проектът оцеля след голяма кибератака срещу мрежите на NOIRLab. За да поддържат работата, учените разработиха протокол „Sneakernet“: те изключиха телескопите от интернет, настроиха сателитна комуникация Starlink и всяка сутрин транспортираха ръчно твърди дискове с данни с кола надолу по планината за обработка.

Какво следва?

Въпреки че събирането на първичните данни е завършено, пълният анализ ще продължи до 2027–2028 г. Проектът DESI вече е удължен, за да позволи по-задълбочено изследване на галактики джуджета и слаби звезди. Предстои стартирането на DESI-II и сътрудничество с космическия телескоп „Евклид“. Целта на учените е да определят веднъж завинаги дали тъмната енергия е постоянна сила или Вселената все още подготвя голяма изненада.

Източник: РБК    
3D карта на Вселената Тъмна енергия DESI Космология Галактики Разширяване на Вселената Барионни акустични осцилации Нова физика Модел Lambda-CDM Научно изследване
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

