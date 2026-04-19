Как вижда светът резултатите от изборите в България

П артията на проруския бивш президент на България Румен Радев е на път да спечели с лекота днешните парламентарни избори, след като води кампания с обещание да изкорени корупцията и да сложи край на поредицата от краткотрайни правителства, макар че при сегашната ситуация ще му трябват коалиционни партньори, за да ръководи правителство с парламентарно мнозинство, предаде "Ройтерс".

Предсрочният вот бе организиран след оставката на оглавяваното от консерватори правителство на фона на общонационални протести през декември миналата година, които изкараха по улиците стотици хиляди хора, предимно младежи. Протестиращите настояваха за независимо правосъдие, което да се заеме с широкоразпространената корупция, посочва "Асошиейтед Прес".

Ако победата на Радев бъде потвърдена от официалните резултати, това може да доведе на власт лявоориентиран, проруски лидер само дни след като унгарските избиратели отхвърлиха авторитарната политика и глобалното крайнодясно движение на Виктор Орбан, който поддържаше тесни връзки с руския президент Владимир Путин, допълва АП.

Екзитпол: Кой влиза в Народното събрание

Макар резултатът за лявоцентристката формация на Радев „Прогресивна България“ от близо 39% според 3 екзитпола да би означавал убедителна победа срещу дясноцентристката коалиция ГЕРБ-СДС, която е втора с около 16%, той няма да е достатъчен за абсолютно мнозинство, което означава, че съставянето на правителство отново може да се окаже трудно на фона на фрагментирания политически пейзаж в страната, посочва ДПА.

Предизборната кампания беше доминирана от опасенията за инфлацията и корупцията, които Радев обещава да изкорени, добавя агенцията.

Резултатът от изборите разбърква картите за съставяне на правителство в тази балканска страна, която гласува за осми път за последните пет години, въпреки че 62-годишният Радев още не е посочил с кого би управлявал. Бившият генерал от военновъздушните сили има амбицията да сложи край на политическата криза, през която най-бедната държава членка на ЕС преминава от 2021 г. насам, отбелязва АФП.

Първи сметки: Колко места в парламента получават „Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ?

Агенцията акцентира върху засилените полицейски операции от последните седмици и конфискуването на над милион евро, предназначени според властите за купуване на гласове. Стотици хора бяха задържани, включително общински съветници и кметове. Различните формации призоваха българите за висока избирателна активност, за да ограничат тежестта на купения вот, подчертават от АФП.



В предизборната си кампания Радев призова за подобряване на отношенията с Москва и за възобновяване на свободния поток на руски петрол и газ към Европа. Не е ясно доколко това ще се отрази на външната политика на България – член на НАТО и Европейския съюз, която се присъедини към еврозоната през януари. Коалиция с реформаторската ПП-ДБ, които са трета политическа сила според екзитполовете, би могла да смекчи всякакви прокремълски уклони, отбелязва "Ройтерс".