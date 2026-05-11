От МВнР са готови да съдействат на Едуард Петросян

Петросян, който е роден в България, няма българско гражданство

11 май 2026, 19:48
Партиите реагираха на предложенията на "Прогресивна България"
Сватба, фламинго и препарирана лисица – най-ярките моменти от Джиро д'Италия в България

Проф. Христова: Нови вируси носят риск от бронхити и пневмонии
Синдикат иска отпадане на матурите след 4 и 10 клас

Десетки българи жертва на фишинг атака с изкуствен интелект
Студен фронт и силен вятър до 70 км/ч сменят слънцето, ето кога идва лошото време

З аради неподновена виза Едуард Петросян остава в Армения, а съпругата му и 11-месечната им дъщеря са в България, предава NOVA.

Институциите имат различни версии защо не може да се върне в България. По темата се ангажира и новият външен министър Велислава Петрова.

„С мен се свързаха различни хора, включително и народен представител, за което много благодарим. Радваме се, че има такъв отзвук. Виждаме някаква светлина в тунела и имаме надежда“, сподели съпругата, Юлиана Пчелинска.

Заради една своя грешка – да не поднови визата, с която пребивава в България и последвалите административни неуредици Едуард Петросян, който е роден в България, но няма българско гражданство, днес живее в Армения. Всички решения на институциите, които разделят семейството между София и Ереван, са оспорени от близките му и вече са отменени от съда. По думите на Пчелинска аргументът е, че това не е достатъчна причина едно семейство да бъде разделяно.

„Това е нарушаване на човешките права – на правото на семеен живот“, категорична е тя.

Историята им е сред първите казуси, с които се запознава и новият външен министър.

„От гледна точка на МВнР това, което зависи от нас, ще бъде направено, така че той да получи съответните документи за пребиваване. Тук обаче има няколко институции – ДАНС и дирекция „Миграция“ към МВР“, обясни Велислава Петрова.

След като становището на ДАНС е в полза на Едуард Петросян, топката отново е в полето на дирекция „Миграция“. Оттам в позиция до NOVA заявяват, че двукратно му е отказвана виза за дългосрочно пребиваване, тъй като е нарушил визовия режим на Република България, и че не разполагат с решенията на съда, които са в полза на семейството.

„Тоест нямат информация, че заповедта за депортиране е отменена – тя е отменена на всички инстанции. Върховният административен съд е постановил, че заповедта е незаконосъобразна. Аз съм изпратила N-на брой писма до МВнР, до „Миграция“, до МВР, до ДАНС – до абсолютно всички съм писала. На 1 май съм изпратила последно писмо до „Миграция“, в което съм посочила съдебните решения, така че наистина нямам обяснение“, каза съпругата на Едуард.

И докато чакат институциите да възстановят диалога помежду си, за семейството идва момент, който дълго са чакали.

„Ние ще пътуваме в четвъртък до Армения – поне това ще направим. Надяваме се мъжът ми поне да успее да се върне в България с туристическа виза“, заключи Пчелинска.

Източник: NOVA    
Едуард Петросян Семейно разделение Проблем с виза
Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

ЕС с нови санкции срещу Русия за отвличането на украински деца

Бивши министри на финансите ще заместват Гълъб Донев

Навигатор в света на кредитите: Банков или небанков (бърз) кредит

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Стрелецът от вечерята отрече да искал, да убие Тръмп

Той е обвинен за опит за убийство на президента и нападение над федерален служител

Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“

Инициативата на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ обединява институции, младежи и медии за създаване на безопасна среда за децата

Капан с дъвка: Детективи под прикритие разкриха двоен убиец след 40 години

Години наред над семействата на жертвите тегне облак от подозрения

Вампири, хард рок и кукла на пуйка: Най-абсурдните моменти в историята на „Евровизия“

От зловещи чудовища до сатирични военни униформи – „Евровизия“ винаги е била сцена за провокации. Припомняме ви най-екстравагантните и шокиращи изпълнения, които размиха границата между музикален конкурс, политическа сатира и истински театър на абсурда

ЕК успокои Европа за хантавируса

Комисията работи за съгласуване на европейския отговор, основан на науката

$2 млн. за билет: ФИФА шокира с цените за Световното по футбол

През януари 2026 г. президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че търсенето на билети за Световното първенство ще е колкото за „1000 световни първенства наведнъж“

Как уебсайтът „Apocalypse Early Warning System“ използва алгоритми и авиационни данни от реално време, за да проследи дали милиардерите се спасяват към бункерите си часове преди масовата паника

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Световният шампион инвестира 600 000 евро в баровския квартал Беламар, където трите му деца са вписани като официални двигатели на проекта. Меси купува и местния футболен клуб Корнея, затвърждавайки плановете си за трайно завръщане в Каталуния

Пиенето на каквото и да е количество кафе е свързано с намалена плътност на бедрената кост при жени, които са консумирали по-големи количества алкохол през живота си

Хванаха дилър с фентанил в панталоните насред София

По случая е образувано досъдебно производство

Пълнеете ли? Виновни са дългите часове в офиса, твърдят учени

Международно изследване в 33 страни от ОИСР открива връзка между намаляването на работното време и спада в нивата на затлъстяване

Министърът на икономиката спря всички плащания за обществени поръчки

Прекратяването е поради започването на ревизии и одити

Според археолозите съкровището вероятно е заровено като своеобразен „трезор“ в период на несигурност

„Един за всички" в реалния живот: Истинската история на д'Артанян

Кой е Шарл дьо Бац дьо Кастелмор – верният мускетар на Краля Слънце, чийто живот е по-вълнуващ от филмова лента и чиито останки вероятно бяха открити съвсем наскоро

Макрон танцува под звуците на „Хакуна Матата" при посрещането си в Кения (ВИДЕО)

Френският президент разчупи строгия дипломатически протокол на летището в Найроби, но часове по-късно излезе с безпрецедентно честно признание за финансовите възможности на Европа

Методът на пещерата: Как да изчислите колко часа сън са ви нужни

Докато повечето хора са свикнали да се фокусират върху „класическите“ 8 часа сън, съвременните изследвания и експерти все повече подчертават, че няма универсална норма. Оказва се, че необходимото количество сън зависи от индивидуалните характеристики на организма

