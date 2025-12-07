След проливните дъждове: Александър Джартов с последна информация за обстановката в страната

Без капитан и без финансиране: Какво ще се случи с блокирания танкер край Ахтопол

Опозицията с остри критики и срещу обновения проект на Бюджет 2026

Единодушно: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

"Обстановката в страната започва да се успокоява. Нощта премина спокойно при нас. Вследствие на метеорологичните условия през изминалото денонощие реагирахме на 29 произшествия, основно свързани с паднали дървета. Най-много бяха сигналите в Пловдив, Русе и Бургаска област". Това заяви в ефира на NOVA директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов.

Отново активираха BG-ALERT в Бургаско: Има ли бедстващи хора и каква е ситуацията в региона

По думите му е имало необходимост от превантивна евакуация на 10 семейства, които са били в близост до прелялата река Ропотамо.

"Но по-късно те се завърнаха по домовете си, след като водата постепенно започна да се оттегля. Към момента нямаме информация за хора, които да са в опасност там", подчерта той.

Задействаха BG-ALERT, скъса се дига, преляха реки

Според шефа на ГДПБЗН през изминалото денонощие е имало само един сигнал за отводняване.

"Непрекъснато сме в контакт с кметовете на общини и населени места, както и с колегите от полицията, за да сме в готовност във всеки един момент да реагираме там, където е необходимо", заяви Джартов.

"Бедствено положение е обявено за Ардино. Иначе системата BG-ALERT в събота беше задействана от кметовете на Бургас, Царево, както и Созопол. Към момента нямаме места, където да наблюдаваме с повишено внимания и където да има непосредствена опасност", посочи той.

Облачно време и в неделя, ще спрат ли валежите

Междувременно от Областната дирекция на МВР в Пловдив съобщиха, че проходът Троян-Кърнаре е затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса на няколко километра след Кърнаре, в посока върха.

Очаква се от агенция "Пътна инфраструктура" да бъде създадена необходимата организация за разчистване на пътя.

Заради продължителния дъжд вчера в района на трети тунел на пътя Асеновград-Смолян се активира свлачище.