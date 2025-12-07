Отново активираха BG-ALERT в Бургаско: Има ли бедстващи хора и каква е ситуацията в региона

Без капитан и без финансиране: Какво ще се случи с блокирания танкер край Ахтопол

Опозицията с остри критики и срещу обновения проект на Бюджет 2026

Единодушно: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

В Бургаско задействаха системата BG-ALERT, а семейство беше евакуирано заради скъсана дига на река. В региона продължава да вали, макар и много по-слабо отколкото в събота.

Задействаха BG-ALERT, скъса се дига, преляха реки

Все още е в сила обявеното частично бедствено положение в община Созопол - за село Зидарово, където беше повредена инфраструктура. В неделя сутрин отново се включи системата BG-ALERT.

Село Ново Паничарево беше една от критичните точки и имаше опасност от наводнение на къщите, които са в близост до река Ропотамо.

"За щастие обстановката се нормализира. Метеорологичните условия също се подобриха". Това съобщи пред NOVA кметът на Приморско Иван Гайков.

Той подчерта, че едно от най-критичните места на река Ропотамо е преливникът на язовир "Ново Паничарево".

"И предвид обилните валежи, устоите на мостовите съоръжения, както и коритата на реката, бяха поставени на изпитание. От преливника водата, която излиза по данни на ВиК, е близо 150 хиляди литра в секунда, което създава изключителна опасност. Като по чудо се разминахме в събота без жертви и без сериозни инфраструктурни щети", подчерта градоначалникът.

Oбщина Приморско може да се справи с понесените поражения при дъждовете на инфраструтурата, oтбеляза той.

"Но сериозният проблем се появява тогава, когато водата повлече земна маса и дървета или клони", уточни Гайков.

И допълни, че на фона на продължаващите валежи - дежурни екипи на община Приморско, на районното управление, пожарна, дори и "Гражданска защита", патрулират в района.

"В неделя бяхме предвидили място, което да подслони при нужда бедстващи – със сухи пакети и завивки. За щастие не се наложи, но сме в постоянна готовност при необходимост да окажем съдействие", обясни кметът на Приморско.