Задействаха BG-ALERT, скъса се дига, преляха реки

К метът на Бургас Димитър Николов задейства системата Bg-Аlert за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, заради преливане на реките Факийска и Хурдере.

Пътят за тези села е затворен.

Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътят през село Димчево.

Обилни валежи предизвикаха наводнения по пътни участъци в района на Царево

Скъсана е дигата на река Изворска, в нея се влива река Факийска.

Четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор. Няма опасност за останалите къщи.

Пътят за Извор засега е отворен. А пътят през Извор за Габър, Зидарово, Вършило също беше затворен.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор.

Четири екипа служители от Районно управление в Царево към момента са на терен, като за през нощта е създадена организация за работа на още два полицейски екипа, съобщава пресцентърът на МВР. Дванайсет служители са в готовност да бъдат включени в допълнителни шест екипа при нужда и влошена метеорологична обстановка.

Обилните валежи от дъжд в района на Царево са започнали около 04:30 ч. днес. Освен наряда, са осигурени три допълнителни полицейски екипа, които са обходили съществуващите критични точки, посочват от МВР. Падналото количество валежи е било около 130 литра на кв. м, което е довело до спиране на движението по републиканския път III-9901 в района на новия завод в Царево и района на местността Падналите мостове поради преливане на вода върху пътната настилка, идваща от дерета извън урбанизираните зони на общината и правеща водосбор на високите части на планината.

В село Лозенец екип на РУ-Царево беше затворил временно и ул. "Георги Кондолов" в района зад ваканционно селище Лозенец, където пътят също беше залят от вода, придошла предимно от главния път и останалите пътища и улици в района, тъй като е най-ниската точка. Обходени са всички села и от ранните часове на деня е осъществен контакт с всички кметове и кметски наместници, както и с районната пожарна служба в Царево. Към момента няма разрушена инфраструктура, както и материални щети. В района на къмпинг Арапя е обходено навсякъде, като единствено каравани и бунгала непосредствено до дерето, което преминава покрай къмпинга, са били леко залети. Повечето от обектите там са незаконни и са поставени нерегламентирано в земеделски земи. Системата БГ Албърт е задействана в 14:00 ч. Към момента няма бедстващи хора.

На територията на Община Созопол отсечката на третокласен път III-7908 от село Зидарово към село Присад до село Димчево бе затворена поради заливане с вода. Отсечката на общински път от село Извор до разклона за село Зидарово бе отворена да движение, въпреки наводнението, тъй като оттока е бил бърз. Имало е три закъсали леки автомобила, като за извеждането им от рисковата зона е насочен екип на пожарната.

Във всички критични зони са разположени полицейски патрули.