Отриха тяло на мъж в Бранковската река във Видинско

О ткриха тялото на 63-годишен от село Бранковци. Мъжът е в неизвестност от 10 януари, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът е подаден в понеделник от кметския наместник на селото.

Предприети са незабавни издирвателни действия и в ранния следобед безжизненото тяло на мъжа е било открито в коритото на преминаващата през селото Бранковска река.

При извършения оглед разследващите не са констатирали следи от насилие. Тялото е транспортирано за аутопсия във видинската болница.

Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.