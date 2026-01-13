България

Отриха тяло на мъж в Бранковската река във Видинско

При извършения оглед разследващите не са констатирали следи от насилие

13 януари 2026, 11:20
Източник: БТА

О ткриха тялото на 63-годишен от село Бранковци. Мъжът е в неизвестност от 10 януари, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът е подаден в понеделник от кметския наместник на селото.

Предприети са незабавни издирвателни действия и в ранния следобед безжизненото тяло на мъжа е било открито в коритото на преминаващата през селото Бранковска река.

При извършения оглед разследващите не са констатирали следи от насилие. Тялото е транспортирано за аутопсия във видинската болница.

Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.

Източник: Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов    
