България

Автомобил с фалшиви табели падна в река, двама ранени

28-годишен водач и 21-годишна пътничка са хоспитализирани, а пробата за наркотици на шофьора е положителна за метамфетамин

6 януари 2026, 12:04
Автомобил с фалшиви табели падна в река, двама ранени
Източник: iStock/Getty Images

28-годишен мъж и 21-годишна жена са хоспитализирани, след като колата им се озовава в коритото на река в село Градежница. Полицията установява, че водачът е бил под въздействие на метамфетамин, а автомобилът е с прекратена регистрация и фалшиви регистрационни табели.

На 5 януари около 18:00 часа в Районното управление на полицията в Тетевен е получен сигнал за пътен инцидент в село Градежница. По първоначални данни лек автомобил е паднал в коритото на местната река.

На мястото незабавно е изпратен полицейски екип. Там са открити водачът – 28-годишен мъж от село Глогово, и 21-годишна пътничка. Двамата са получили медицинска помощ и са откарани в болница в Плевен за преглед и лечение.

По информация на полицията, инцидентът е станал, след като водачът е загубил контрол над автомобила. Тестовете за алкохол и наркотици показват, че пробата за наркотици е положителна за метамфетамин.

Освен това е установено, че колата е с прекратена регистрация, а регистрационните табели, поставени на нея, са издадени за друг автомобил.

По случая в РУ Тетевен е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

Източник: МВР    
Пътен инцидент Метамфетамин Хоспитализирани Фалшиви номера Прекратена регистрация Река Градежница Водач Полицейско разследване РУ Тетевен
Последвайте ни

По темата

Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото

От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото

Илон Мъск обвини изборните машини на

Илон Мъск обвини изборните машини на "Смартматик", използвани в САЩ и в България, във фалшифициране

Проверяваме пенсията по нов начин

Проверяваме пенсията по нов начин

pariteni.bg
Тази перфектно запазена легенда BMW M1 Procar разпалва мечтите

Тази перфектно запазена легенда BMW M1 Procar разпалва мечтите

carmarket.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 5 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 3 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 4 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 6 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа

България Преди 10 минути

Съперник на българина в следващия кръг ще бъде квалификантът Рафаел Колиньон от Белгия

<p>Бойните знамена на Българската армия бяха осветени с тържествен водосвет (СНИМКИ)</p>

На Богоявление: Бойните знамена на Българската армия бяха осветени с тържествен водосвет (СНИМКИ)

България Преди 49 минути

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

Пари Преди 1 час

Координационният център с първи брифинг за новата валута

<p>Как реагираха политиците у нас след задържането на Мадуро</p>

Как реагираха политиците у нас след задържането на Николас Мадуро

България Преди 1 час

Президентът на Венецуела беше арестуван и екстрадиран в САЩ

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина

България Преди 1 час

„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава

„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава

Свят Преди 1 час

От интернет жаргон до геополитическо предупреждение – как „FAFO“ стана официално послание на Белия дом след ареста на Мадуро

Задържаха жена, пребила жестоко възрастния си баща в София

Задържаха жена, пребила жестоко възрастния си баща в София

България Преди 1 час

Обвиняемата е ритала с крака мъжа, ударила го е с пластмасова кофа в лицето и му е дърпала ушите

Масов бой в Плевенско, мъж е с черепно-мозъчна травма, двама са задържани

Масов бой в Плевенско, мъж е с черепно-мозъчна травма, двама са задържани

България Преди 1 час

Иззети са дървени колове, с които е извършено нападението

,

Скиори отдадоха почит във формата на сърце в памет на жертвите от пожара в Швейцария

Свят Преди 1 час

Четиридесет души загинаха в пожара, а 119 други бяха ранени, много от които тежко

Леденият фестивал в Харбин - където магията оживява

Леденият фестивал в Харбин - където магията оживява

Любопитно Преди 1 час

Скулптори от цял свят се събират в столицата на провинция Хейлундзян, за да превърнат леда в изкуство

Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

България Преди 2 часа

240 на 100 000 вече болни, масови случаи с 39° температура и доминиращ щам H3N2 – експерти очакват ускорено разпространение и призовават за строги мерки и ранно лечение

,

Заради сняг и лед: Блокиран е железопътния трафик в Нидерландия

Свят Преди 2 часа

Отменени са и полети

Тръмп: САЩ не са във война с Венецуела

Тръмп: САЩ не са във война с Венецуела

Свят Преди 2 часа

В ексклузивно интервю Тръмп говори за следващите стъпки във Венецуела, включително кога ще бъдат проведени избори, възможностите за петролните компании и ролята на Конгреса

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен

България Преди 2 часа

Пострадалата е с фрактура на крака, без опасност за живота

,

Израел удари Ливан дни преди среща за разоръжаването на „Хизбула“

Свят Преди 2 часа

Един човек е настанен в болница, като засега няма данни за загинали при израелските атаки

Почина бодибилдърката Джейн Трка, която изигра госпожица Ман в „Страшен филм"

Почина бодибилдърката Джейн Трка, която изигра госпожица Ман в „Страшен филм"

Свят Преди 2 часа

Тя е починала на 12 декември на 62-годишна възраст

Всичко от днес

От мрежата

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Скандал около Мики Рурк: Актьорът бесен заради тайна кампания за финансово подпомагане

Edna.bg

Красота и комедия под една дата: малко познати факти за родените днес Ирина Шейк и Роуън Аткинсън!

Edna.bg

Нигерия разгроми Мозамбик в битката за КАН

Gong.bg

Хьогмо даде пример на футболистите на Лудогорец

Gong.bg

Бетоновоз се обърна на ключов столичен булевард (СНИМКИ)

Nova.bg

На Богоявление: Мъжкото хоро се изви във водите на Тунджа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg