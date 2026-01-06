Автомобил с фалшиви табели падна в река, двама ранени

28-годишен мъж и 21-годишна жена са хоспитализирани, след като колата им се озовава в коритото на река в село Градежница. Полицията установява, че водачът е бил под въздействие на метамфетамин, а автомобилът е с прекратена регистрация и фалшиви регистрационни табели.

На 5 януари около 18:00 часа в Районното управление на полицията в Тетевен е получен сигнал за пътен инцидент в село Градежница. По първоначални данни лек автомобил е паднал в коритото на местната река.

На мястото незабавно е изпратен полицейски екип. Там са открити водачът – 28-годишен мъж от село Глогово, и 21-годишна пътничка. Двамата са получили медицинска помощ и са откарани в болница в Плевен за преглед и лечение.

По информация на полицията, инцидентът е станал, след като водачът е загубил контрол над автомобила. Тестовете за алкохол и наркотици показват, че пробата за наркотици е положителна за метамфетамин.

Освен това е установено, че колата е с прекратена регистрация, а регистрационните табели, поставени на нея, са издадени за друг автомобил.

По случая в РУ Тетевен е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.