След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

П рез нощта облачността ще е значителна, на места в източните райони и планините ще превали слаб сняг. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Сутринта, главно около Дунав ще е тихо и там ще е с намалена видимост и мъгла. Минималните температури ще са предимно между -6 градуса и -1 градус, по-ниски в местата със снежна покривка, а в София – около -2 градуса.

В сряда облачността ще е разкъсана, над централните и източните райони – предимно значителна. Почти през целия ден около Дунав ще е с намалена видимост. Ще е почти тихо. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски ще останат в североизточните райони, а в София – около 8 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане около и малко по-високо от средното за месеца.

Източник: НИМХ

Над планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Ще духа силен, по високите части до бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около 0 градуса.

Над Черноморието ще е с променлива облачност, по южното крайбрежие – по-често значителна. Ще духа слаб, предимно западен вятър, а след обяд ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 3 и 7 градуса. Температурата на морската вода е 8-10 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 55 мин. и залязва в 17 ч. и 17 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 22 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 30 мин. и залязва в 13 ч. и 13 мин. Фаза на Луната: четири дни преди новолуние.

В четвъртък затоплянето ще продължи и дневните температури ще достигнат до 7-12 градуса, ще се повишат и минималните – пак ще са отрицателни, но по-близки до нулата. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина вятърът от запад-северозапад временно ще се усили. Ще бъде предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава, все още без валеж

През нощта срещу петък вятърът ще се ориентира от изток-североизток и с него ще започне да прониква нова порция студен въздух. От североизток заоблачаването ще продължи и до вечерта в петък ще обхване по-голямата част от страната. Най-ниски ще остават температурите в североизточните райони и покрай Дунав – между -2 и 0 градуса, където ще превалява сняг, докато в Южна България с повече слънчеви часове ще са все още високи – до 6-8 градуса.