След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

14 януари 2026, 06:25
Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго

Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

Запрянов: Завод

Запрянов: Завод "Терем - Ивайло" е готов да посрещне новите бойни машини "Страйкър"
Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

П рез нощта облачността ще е значителна, на места в източните райони и планините ще превали слаб сняг. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Сутринта, главно около Дунав ще е тихо и там ще е с намалена видимост и мъгла. Минималните температури ще са предимно между -6 градуса и -1 градус, по-ниски в местата със снежна покривка, а в София – около -2 градуса. 

В сряда облачността ще е разкъсана, над централните и източните райони – предимно значителна. Почти през целия ден около Дунав ще е с намалена видимост. Ще е почти тихо. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски ще останат в североизточните райони, а в София – около 8 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане около и малко по-високо от средното за месеца.

Източник: НИМХ

Над планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Ще духа силен, по високите части до бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около 0 градуса.

Над Черноморието ще е с променлива облачност, по южното крайбрежие – по-често значителна. Ще духа слаб, предимно западен вятър, а след обяд ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 3 и 7 градуса. Температурата на морската вода е 8-10 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 55 мин. и залязва в 17 ч. и 17 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 22 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 30 мин. и залязва в 13 ч. и 13 мин. Фаза на Луната: четири дни преди новолуние.

В четвъртък затоплянето ще продължи и дневните температури ще достигнат до 7-12 градуса, ще се повишат и минималните – пак ще са отрицателни, но по-близки до нулата. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина вятърът от запад-северозапад временно ще се усили. Ще бъде предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава, все още без валеж

През нощта срещу петък вятърът ще се ориентира от изток-североизток и с него ще започне да прониква нова порция студен въздух. От североизток заоблачаването ще продължи и до вечерта в петък ще обхване по-голямата част от страната. Най-ниски ще остават температурите в североизточните райони и покрай Дунав – между -2 и 0 градуса, където ще превалява сняг, докато в Южна България с повече слънчеви часове ще са все още високи – до 6-8 градуса.

Източник: НИМХ    
14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Инфлуенсъри подлъгват хората да инвестират парите си

Защо кучето яде котешки изпражнения

<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Преди 23 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Преди 1 ден
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Преди 1 ден
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Преди 23 часа

Последни новини

Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията

България Преди 6 минути

Първа точка в дневния ред е предложението за отпадане на охраната от НСО за народните представители

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Любопитно Преди 15 минути

Още в древните цивилизации чесънът е бил използван като естествено лекарство, а редовната му консумация може да има реални ползи за здравето

Германия планира защитата на Гренландия

Свят Преди 8 часа

Писториус подчерта "геополитическите амбиции на Русия"

Николай Младенов вероятно ще оглави властта в Газа

Свят Преди 8 часа

Младенов пътува до Израел миналата седмица

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване

Свят Преди 9 часа

Ищца: Чувствах се като предмет, като робиня в XXI век

САЩ тестват тайно руско супероръжие

Свят Преди 10 часа

Става дума за преносимо устройство, което може да генерира импулсни радиовълни

Патриарх Вартоломей отговори остро на Русия

Свят Преди 11 часа

Константинополската църква е майка и на Руската църква

<p>Клинтън отказаха да свидетелстват за Епстийн</p>

Свят Преди 11 часа

Ще започне процедура за неуважение към Конгреса

Съдят „Шарли Ебдо“ за карикатура на пожара в Кран Монтана

Свят Преди 12 часа

Рисунката на обгорели скиори предизвика вълна от гняв

Искат смъртно наказание за бившия президент на Южна Корея

Свят Преди 13 часа

Обвинението срещу него в оглавяване на метеж е най-тежкото

„Удари ме като ритник в корема“: Ник Джонас проговори за тревожността си на наградите „Златен глобус“

Любопитно Преди 13 часа

Джонас, който живее с диабет тип 1, често говори открито за психичното си здраве

<p>Тръмп: Превземете държавните институции, помощта е на път!</p>

Свят Преди 14 часа

Най-малко 1850 протестиращи са били убити

Човек загина при пожар в къща в Габровица

България Преди 14 часа

Изясняват се причините, довели до инцидента

Снимката е илюстративна

Гответе се за главоболие, умора и лош сън – идват магнитни бури

Любопитно Преди 14 часа

Геомагнитната обстановка ще остане нестабилна няколко дни, като най-трудният период се прогнозира в средата на седмицата

Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

Свят Преди 14 часа

И трите жени от Лейбъристката партия са изпратили писмени извинения на 5 януари - в деня, когато е подадена жалбата

Прокурор стреля срещу съдия в съдебната палата в Истанбул

Свят Преди 15 часа

Прокурорът Кълъчарслан е задържан на място

Всичко от днес

