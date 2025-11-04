Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

45-годишна жена от село Горно Озирово, област Монтана, е подала сигнал в Районното управление на полицията във Вършец, след като открила скрита камера в тоалетната на механа.

Инцидентът е станал на 25 октомври 2025 г., по време на празненство за рождения ден на дъщеря ѝ в частно заведение в града. Жената забелязала малка записваща микрокамера, монтирана в едно от санитарните помещения.

Устройството - бяла микрокамера с карта памет - е било предадено доброволно на органите на реда, които са го иззели като доказателство.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава под наблюдението на Районното управление - Вършец.