България

След дъждовния уикенд: С какво време започва новата седмица

Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°

24 ноември 2025, 06:31
Всяко шесто дете в България няма достъп до детски книги

Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София

Откраднаха и продадоха за скрап автомобил, спрян от движение

МВР с акция срещу трафиканти на мигранти

Вирус със стомашно-чревни симптоми върлува сред децата

Атанас Атанасов: Скамейката ни за избор на президент е дълга, ще изберем най-подходящия кандидат

ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев

Н овата седмица започва със слънчево време. След като през нощта валежите спряха, в понеделник вятърът в повечето райони ще е слаб от юг-югозапад, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. 

Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.  

По Черноморието

ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-16°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините 

ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около минус 2°.          

Във вторник 

ще се появи разкъсана средна и висока облачност, над Западна България постепенно ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е от юг-югозапад, слаб до умерен, в източната половина от страната умерен до силен. Минималните температури в Западна България ще са около и под нулата, на изток ще са до 7° - 9°, а максималните - от 7°-8° в северозападните до 18°-19° в югоизточните райони. 

В сряда

над западната половина от страната ще бъде облачно, с валежи от дъжд. С обръщане на вятъра от северозапад, ще започне да нахлува сравнително студен въздух. На изток въздушният пренос ще е все още от югозапад и ще е топло. Облачността ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка.

Подробна прогноза за времето можете да намерите в Sinoptik.bg

Източник: НИМХ    
След дъждовния уикенд: С какво време започва новата седмица

Всичко от днес

