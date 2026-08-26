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Плоскостъпие при децата: Кога наистина са нужни ортопедични стелки

До 5-годишна възраст плоскостъпието е напълно естествен физиологичен процес. Ето кои са тревожните сигнали, при които е необходима консултация със специалист, и какви грешки правят родителите при избора на ортопедични стелки

26 август 2026, 09:13
Плоскостъпие при децата: Кога наистина са нужни ортопедични стелки
Източник: iStock

В секи родител мечтае за едно: детето му да расте щастливо, здраво и с онази лека, уверена походка, която изпълва деня с енергия. Знаехте ли обаче, че основите на правилната стойка, красивата походка и дори здравата захапка се полагат точно в първите години от живота? И всичко това започва от детските крачета, пише dariknews.bg.

Често в парка или на детската площадка чуваме майки да се питат: „Трябват ли ни ортопедични стелки? Сводът на моето дете изглежда твърде плосък…“

За да разбулим митовете и да върнем спокойствието у дома, събрахме най-важните факти и съвети за развитието на детското стъпало.

Етап по етап: Как расте детското краче?

Първото и най-важно нещо, което трябва да знаем, е, че детското стъпало се променя постоянно от раждането до около 7-8 годишна възраст. Крачето на 2-годишното ви малчуганче няма нищо общо с това на първокласника.

От 1 до 3–5 години плоскостъпието е физиологично. Ако стъпалото на вашето бебе или малко дете изглежда напълно плоско, не изпадайте в паника. Това не е деформация, а естествена мастна подложка, която предпазва развиващите се кости. През този период сводовете тепърва се оформят чрез движение. Автоматичното слагане на стелки тук не се препоръчва.

От 3 до 7 години - период на трансформация. С изчезването на мастната подложка понякога се забелязва т.нар. валгус — леко Х-образно изкривяване на петичките навътре при ходене.

След 6-8 години сводовете на детските крачета вече трябва да са добре оформени.

Сигнали, че е време за консултация

Понякога детското краче има нужда от малко подкрепа. Обърнете внимание на следните „червени лампи“:

  • Бърза умора или често спъване по време на игра и разходка.
  • Оплаквания от болка в стъпалата, глезените, коленете или гърба след движение.
  • Неестествено износване на обувките - например силно изтриване от вътрешната страна.
  • Силно изразено плоскостъпие, което не изчезва дори когато детето стъпи на пръсти.
  • Въртене на крачетата навътре при ходене, т. нар. „гълъбова походка“.
  • Фамилна предразположеност към проблеми със стъпалата и стойката.

Какво всъщност правят стелките?

Модерните ортопедични стелки не са „ограничаващи пранги“, а нежни водачи. Те:

  • Подкрепят правилната позиция на петата и свода, без да пречат на естественото укрепване на мускулите.
  • Разпределят натоварването равномерно по цялото стъпало.
  • Намаляват умората и предпазват растящите стави.
  • Формират правилна стойка и предотвратяват бъдещи гръбначни изкривявания (като сколиоза).

Видове стелки: От превенция до корекция

Ако специалист препоръча стелки, те обикновено биват три вида:

Превантивни: Подходящи за почти всяко дете за подкрепа на опорно-двигателния апарат. Имат анатомична вдлъбнатина за петата и деликатно повдигане за свода.

Коригиращи: По-твърди стелки, предназначени да коригират вече съществуващи отклонения (плоскостъпие, клишоногост, неправилно поставяне на стъпалото).

Терапевтични: Изработват се строго индивидуално по отливка или дигитално сканиране въз основа на диагноза от лекар ортопед.

Златните правила за родители: Какво да (не) правим?

  • НЕ купувайте готови стелки „по каталог“ или от супермаркета без консултация. Всяко краче е уникално.
  • НЕ отлагайте прегледа, ако детето изпитва болка. Ранната намеса спестява много проблеми в бъдеще.
  • НЕ разчитайте само на стелките, те не са вълшебна пръчица.

Насърчавайте детето да ходи босо по трева, пясък или камъчета.

Включете забавни упражнения у дома. Използвайте масажни килимчета с бодлички, карайте го да събира малки предмети от пода с пръстите на краката си или да търкаля специални масажни топчета с ходила.

Не всяко дете има нужда от ортопедични стелки, но навременната оценка от специалист в комбинация с удобни обувки и много игри навън е най-добрият подарък, който можете да дадете на детските крачета.

Източник: dariknews.bg    
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