Плоскостъпие при децата: Кога наистина са нужни ортопедични стелки

В секи родител мечтае за едно: детето му да расте щастливо, здраво и с онази лека, уверена походка, която изпълва деня с енергия. Знаехте ли обаче, че основите на правилната стойка, красивата походка и дори здравата захапка се полагат точно в първите години от живота? И всичко това започва от детските крачета, пише dariknews.bg.
Често в парка или на детската площадка чуваме майки да се питат: „Трябват ли ни ортопедични стелки? Сводът на моето дете изглежда твърде плосък…“
За да разбулим митовете и да върнем спокойствието у дома, събрахме най-важните факти и съвети за развитието на детското стъпало.
Етап по етап: Как расте детското краче?
Първото и най-важно нещо, което трябва да знаем, е, че детското стъпало се променя постоянно от раждането до около 7-8 годишна възраст. Крачето на 2-годишното ви малчуганче няма нищо общо с това на първокласника.
От 1 до 3–5 години плоскостъпието е физиологично. Ако стъпалото на вашето бебе или малко дете изглежда напълно плоско, не изпадайте в паника. Това не е деформация, а естествена мастна подложка, която предпазва развиващите се кости. През този период сводовете тепърва се оформят чрез движение. Автоматичното слагане на стелки тук не се препоръчва.
От 3 до 7 години - период на трансформация. С изчезването на мастната подложка понякога се забелязва т.нар. валгус — леко Х-образно изкривяване на петичките навътре при ходене.
След 6-8 години сводовете на детските крачета вече трябва да са добре оформени.
Сигнали, че е време за консултация
Понякога детското краче има нужда от малко подкрепа. Обърнете внимание на следните „червени лампи“:
- Бърза умора или често спъване по време на игра и разходка.
- Оплаквания от болка в стъпалата, глезените, коленете или гърба след движение.
- Неестествено износване на обувките - например силно изтриване от вътрешната страна.
- Силно изразено плоскостъпие, което не изчезва дори когато детето стъпи на пръсти.
- Въртене на крачетата навътре при ходене, т. нар. „гълъбова походка“.
- Фамилна предразположеност към проблеми със стъпалата и стойката.
Какво всъщност правят стелките?
Модерните ортопедични стелки не са „ограничаващи пранги“, а нежни водачи. Те:
- Подкрепят правилната позиция на петата и свода, без да пречат на естественото укрепване на мускулите.
- Разпределят натоварването равномерно по цялото стъпало.
- Намаляват умората и предпазват растящите стави.
- Формират правилна стойка и предотвратяват бъдещи гръбначни изкривявания (като сколиоза).
Видове стелки: От превенция до корекция
Ако специалист препоръча стелки, те обикновено биват три вида:
Превантивни: Подходящи за почти всяко дете за подкрепа на опорно-двигателния апарат. Имат анатомична вдлъбнатина за петата и деликатно повдигане за свода.
Коригиращи: По-твърди стелки, предназначени да коригират вече съществуващи отклонения (плоскостъпие, клишоногост, неправилно поставяне на стъпалото).
Терапевтични: Изработват се строго индивидуално по отливка или дигитално сканиране въз основа на диагноза от лекар ортопед.
Златните правила за родители: Какво да (не) правим?
- НЕ купувайте готови стелки „по каталог“ или от супермаркета без консултация. Всяко краче е уникално.
- НЕ отлагайте прегледа, ако детето изпитва болка. Ранната намеса спестява много проблеми в бъдеще.
- НЕ разчитайте само на стелките, те не са вълшебна пръчица.
Насърчавайте детето да ходи босо по трева, пясък или камъчета.
Включете забавни упражнения у дома. Използвайте масажни килимчета с бодлички, карайте го да събира малки предмети от пода с пръстите на краката си или да търкаля специални масажни топчета с ходила.
Не всяко дете има нужда от ортопедични стелки, но навременната оценка от специалист в комбинация с удобни обувки и много игри навън е най-добрият подарък, който можете да дадете на детските крачета.