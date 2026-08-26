Днес е празник на верността и семейството, кой има имен ден

Н а 26 август православната църква почита паметта на светите мъченици Адриан и Наталия - съпрузи, превърнали се в символ на вярност, любов и непоколебима вяра.

Свети Адриан живял със съпругата си Наталия в Никомидия - един от важните градове на Римската империя, по времето на император Максимиан, известен с жестоките си гонения срещу християните.

Адриан бил служител в императорския двор. Един ден станал свидетел на залавянето на 23-ма християни, отказали да принесат жертви на езическите божества.

Те били изправени пред императора, който лично ги разпитвал. Въпреки заплахите и жестоките мъчения християните не се отказали от вярата си в Иисус Христос.

Според преданието Максимиан им се присмял, че очакват небесни венци, докато той може да заповяда главите им да бъдат отсечени. Мъчениците обаче останали непоколебими.

Адриан избира вярата

Твърдостта на християните дълбоко впечатлила 28-годишния Адриан. Неочаквано за всички той заявил, че също е християнин.

Макар все още да не бил покръстен, Адриан бил незабавно арестуван и хвърлен в затвора при останалите мъченици. По-късно приел кръщение, а според християнската традиция получил „кръщение чрез кръвта си“ – чрез мъченическата си смърт.

Той бил окован в железни вериги и подложен на жестоки изтезания.

Наталия не изоставила съпруга си

Съпругата му Наталия тайно изповядвала християнската вяра. След като Адриан бил хвърлен в затвора, тя отишла при него, за да го подкрепи в последните му дни.

Наталия се грижела както за съпруга си, така и за останалите затворени християни. По нейния пример и други християнки започнали да посещават мъчениците и да им помагат.

След останалите 23-ма мъченици и Адриан бил осъден на смърт и обезглавен.

Според преданието Наталия останала вярна на съпруга си до края. Малко след смъртта му тя починала тихо край гроба му.

Църквата я почита като мъченица заради нейната вяра и подкрепата, която оказвала на страдащите за Христос.

На 26 август имен ден празнуват: Адриан, Адриана, Наталия, както и хората с производни на тези имена.