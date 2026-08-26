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Днес е празник на верността и семейството, кой има имен ден

На 26 август православната църква почита паметта на светите мъченици Адриан и Наталия

Василена Василева Василена Василева

26 август 2026, 08:52
Днес е празник на верността и семейството, кой има имен ден
Източник: iStock photos/Getty images

Н а 26 август православната църква почита паметта на светите мъченици Адриан и Наталия - съпрузи, превърнали се в символ на вярност, любов и непоколебима вяра.

Свети Адриан живял със съпругата си Наталия в Никомидия - един от важните градове на Римската империя, по времето на император Максимиан, известен с жестоките си гонения срещу християните.

Адриан бил служител в императорския двор. Един ден станал свидетел на залавянето на 23-ма християни, отказали да принесат жертви на езическите божества.

Те били изправени пред императора, който лично ги разпитвал. Въпреки заплахите и жестоките мъчения християните не се отказали от вярата си в Иисус Христос.

Според преданието Максимиан им се присмял, че очакват небесни венци, докато той може да заповяда главите им да бъдат отсечени. Мъчениците обаче останали непоколебими.

  • Адриан избира вярата

Твърдостта на християните дълбоко впечатлила 28-годишния Адриан. Неочаквано за всички той заявил, че също е християнин.

Макар все още да не бил покръстен, Адриан бил незабавно арестуван и хвърлен в затвора при останалите мъченици. По-късно приел кръщение, а според християнската традиция получил „кръщение чрез кръвта си“ – чрез мъченическата си смърт.

Той бил окован в железни вериги и подложен на жестоки изтезания.

  • Наталия не изоставила съпруга си

Съпругата му Наталия тайно изповядвала християнската вяра. След като Адриан бил хвърлен в затвора, тя отишла при него, за да го подкрепи в последните му дни.

Наталия се грижела както за съпруга си, така и за останалите затворени християни. По нейния пример и други християнки започнали да посещават мъчениците и да им помагат.

След останалите 23-ма мъченици и Адриан бил осъден на смърт и обезглавен.

Според преданието Наталия останала вярна на съпруга си до края. Малко след смъртта му тя починала тихо край гроба му.

Църквата я почита като мъченица заради нейната вяра и подкрепата, която оказвала на страдащите за Христос.

На 26 август имен ден празнуват: Адриан, Адриана, Наталия, както и хората с производни на тези имена.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
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