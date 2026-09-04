Сигнали за бомби в детски градини в Кюстендил и София, пет заплахи и в Ловешко

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в детски градини в Кюстендил, а по информация на NOVA и в детски заведения в София.

Полицията е извършила проверки по стандартната процедура, но в Кюстендил не са открити опасни предмети или взривни устройства.

В София засега няма допълнителни подробности, а родители съобщават в социалните мрежи, че са били помолени да вземат децата си.

Нова вълна от сигнали за бомби в училища и детски градини в страната

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в детски градини в Кюстендил, съобщиха за NOVA от МВР. На място са извършени проверки съгласно стандартната процедура за действие при подобни заплахи.

При проверките в детските заведения в Кюстендил не са открити опасни предмети или взривни устройства.

По информация на NOVA сигнали за бомби са постъпили и в детски заведение в София. Към момента няма повече подробности за случая. В групи в социалните мрежи родители споделят, че са били привикани от възпитателите да вземат децата си заради постъпили „сигнали за терористични актове“.

Сигнали за поставени бомби в детски градини в Пловдивско

Пет сигнала за поставени взривни устройства са постъпили днес и в Ловешко, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Заплахите са отправени чрез имейли около 12:00 часа.

Сигнали за бомби са получени в четири училища в Тетевен. Там е направена проверка, но не е установена заплаха.

Другият сигнал е постъпил в училището в ловешкия затвор. Органите на реда не са предприели никакви действия, тъй като учебното заведение там е със специален режим на достъп, уточниха от полицията.

Бомбени заплахи в четири училища в Кърджали

Припомняме, че в началото на август в три поредни дни бяха отправени заплахи за поставени бомби в обществени сгради в Ловеч.