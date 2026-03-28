Шофьор загина при катастрофа на пътя Одринци - Добрич

Съобщението за инцидента е получено около 4:30 ч.

28 март 2026, 10:10
Шофьор загина при катастрофа на пътя Одринци - Добрич
Ш офьор е загинал при катастрофа рано в събота сутрин по пътя от село Одринци към Добрич, съобщиха от полицията. 

Съобщението за инцидента е получено около 4:30 ч. Пристигналите на място екипи установили, че 55-годишен шофьор на лек автомобил,  на десен завой, губи контрол над превозното средство, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в друга кола.

Пиян шофьор се заби в дърво, стълб и ограда на къща (ВИДЕО)

Шофьорът на втория автомобил е починал по пътя за болницата.

55-годишният шофьор е с множество фрактури. Извършената проба за употреба на алкохол с техническо средство установява наличието на 1,39 промила.

Шофьор с 1,74 промила предизвика катастрофа на "Тракия", двама загинаха

По случая е образувано досъдебно производство.

При катастрофи в страната вчера са ранени 14 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 12.

Източник: Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова    
Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите

Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите

Ново напрежение в Близкия изток: Ракета от Йемен и заплаха за пряка намеса на хутите

Ново напрежение в Близкия изток: Ракета от Йемен и заплаха за пряка намеса на хутите

Шофьор загина при катастрофа на пътя Одринци - Добрич

Шофьор загина при катастрофа на пътя Одринци - Добрич

Тръмп: Куба е следващата

Тръмп: Куба е следващата

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 3 часа
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 3 часа
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 3 часа
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 3 часа
<p>Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове</p>

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове: Какво показват данните на МВР преди вота

Русия и Иран обсъдиха кризата в Близкия изток, има ли шанс за дипломатически изход

Русия и Иран обсъдиха кризата в Близкия изток, има ли шанс за дипломатически изход

Руският външен министър Сергей Лавров проведе разговор с иранския си колега Абас Арагчи

Празник е! Имен ден имат всички, чието име значи "войн"

Празник е! Имен ден имат всички, чието име значи "войн"

На 28 март БПЦ отдава почит на свети Боян-Енравота, както и на преподобните Иларион Нови и Стефан Изповедник

Среднощна атака в Одеса: Руски удар порази родилен дом, пострадало е и дете

Среднощна атака в Одеса: Руски удар порази родилен дом, пострадало е и дете

В Приморски район са регистрирани и щети на три сгради на общообразователни заведения

Отлагат откриването на мотосезон 2026 заради лошото време

Отлагат откриването на мотосезон 2026 заради лошото време

Стартът трябваше да бъде даден днес в 10:00 ч. с водосвет на пл. „Княз Александър I Батенберг“

Сезонът на кърлежите започна: Опасната инфекция, която имитира настинка, но атакува мозъка

Сезонът на кърлежите започна: Опасната инфекция, която имитира настинка, но атакува мозъка

Сезонът на кърлежите започна

Кражба на сън: Как да оцелеем при преминаването към лятното часово време

Кражба на сън: Как да оцелеем при преминаването към лятното часово време

Смяната на часа може да бъде предизвикателство, но с няколко прости стъпки можем да намалим негативните ефекти

Вадефул: Путин се надява войната в Иран да отклони вниманието

Вадефул: Путин се надява войната в Иран да отклони вниманието

Вадефул: Путин цинично се надява, че ескалацията в Близкия изток ще отклони вниманието ни от престъпленията му в Украйна

Русия обяви учителя от „Г-н Никой срещу Путин“ за чуждестранен агент

Русия обяви учителя от „Г-н Никой срещу Путин“ за чуждестранен агент

На 26 март руски съд забрани документалния филм

Тайгър Уудс в катастрофа с преобръщане във Флорида

Тайгър Уудс в катастрофа с преобръщане във Флорида

Инцидентът е станал тази вечер

Външните министри от Г-7 призоваха за отваряне на Ормузкия проток

Външните министри от Г-7 призоваха за отваряне на Ормузкия проток

Те настояват за спиране на атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура

Лагард предупреди да се готвим за криза заради Иран

Лагард предупреди да се готвим за криза заради Иран

Нарушенията на доставките на петрол и газ могат да продължат с години

Рубио обвини Зеленски в лъжа и САЩ ще победят Иран без сухопътни войски

Рубио обвини Зеленски в лъжа и САЩ ще победят Иран без сухопътни войски

Той добави, че САЩ може да пренасочат помощта за Украйна

Иран хакна директора на ФБР

Иран хакна директора на ФБР

Хакерите са публикували серия от снимки на Пател отпреди да стане директор на ФБР

Връчиха наградите „Икар“ 2026

Връчиха наградите „Икар“ 2026

„Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор получи „Икар“ за най-добър спектакъл

САЩ и Израел нанесли удари по ядрен реактор в Иран

САЩ и Израел нанесли удари по ядрен реактор в Иран

Комплексът за тежка вода в Хондаб бил подложен на двуетапна атака

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Мария Игнатова: През 90-те не знаех къде се намирам

Edna.bg

Дневен хороскоп за 28 март, събота

Edna.bg

Майкон: Фокусиран съм да помагам на Левски

Gong.bg

Йорданов: Има някои, които не са се събличали по физическо и коментират

Gong.bg

Заплати и пенсии: Какво планират кандидатите за власт?

Nova.bg

Заради паднало дърво спряха влак между гарите Мирково и Столник

Nova.bg