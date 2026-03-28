Шофьор загина при катастрофа на пътя Одринци - Добрич

Ш офьор е загинал при катастрофа рано в събота сутрин по пътя от село Одринци към Добрич, съобщиха от полицията.

Съобщението за инцидента е получено около 4:30 ч. Пристигналите на място екипи установили, че 55-годишен шофьор на лек автомобил, на десен завой, губи контрол над превозното средство, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в друга кола.

Шофьорът на втория автомобил е починал по пътя за болницата.

55-годишният шофьор е с множество фрактури. Извършената проба за употреба на алкохол с техническо средство установява наличието на 1,39 промила.

По случая е образувано досъдебно производство.

При катастрофи в страната вчера са ранени 14 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 12.