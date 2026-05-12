Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

„Изобщо не съм мислил, че извършвам нарушение“, заяви потърпевшият Людмил Йорданов

12 май 2026, 07:55
Ш офьор останал без книжка за повече от два месеца заради санкция, която впоследствие се оказала неправомерно наложена. Причината – институциите приложили разпоредба, която към момента на предполагаемото нарушение все още не била в сила.

Случаят е от август 2025 година. Людмил Йорданов пътувал по автомагистрала „Тракия“, когато внезапно му прилошало и решил да спре в аварийната лента. По данни на ТОЛ системата автомобилът му навлязъл рязко и с висока скорост в лентата, което било отчетено като нарушение.

„Изобщо не съм мислил, че извършвам нарушение“, заяви Йорданов пред NOVA.

През септември той бил извикан в КАТ-Кюстендил, за да даде обяснения за движението си в аварийната лента. След това преписката била изпратена в Стара Загора, а през ноември му бил връчен акт.

По думите му след оспорването на санкцията последвало и отнемане на шофьорската книжка.

„Връчиха ми акт, след което заведох дело, за да го оспорвам. След като заведох дело, те решиха, че трябва да ме накажат и ми издадоха заповед от 27 януари, че ми взимат шофьорската книжка“, разказа той.

Делото било насрочено за 31 март. Само седмица преди съдебното заседание – на 24 март, от КАТ-Кюстендил се свързали с него, за да му върнат свидетелството за управление.

Тогава станало ясно, че санкцията е наложена на база текст от нормативна разпоредба, която все още не е действала към датата на нарушението.

„Връчиха ми документ, в който пише, че тази наредба, чл. 58, е влязла в сила на 07.09.2025 г., а камерата ме е снимала на 22.08.2025 г.“, обясни Йорданов.

Така се оказало, че санкцията е била наложена по текст, влязъл в сила близо две седмици след заснемането на автомобила.

Случаят поставя въпроси около начина, по който се обработват нарушенията, установени от ТОЛ системата, както и дали се извършва достатъчна проверка на приложимите законови текстове преди налагане на санкции.

