САЩ санкционираха българка за връзки с Иран

Н а 20 ноември Управлението за контрол върху чуждестранни активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) наложи санкции върху мрежа от прикрити компании и посредници в транспорта, които финансират иранските въоръжени сили чрез продажба на суров петрол.

В списъка на санкционираните попадна българката Пенка Иванова от град Раковски (родена през 1977 г.), се казва в съобщение, публикувано на официалния сайт на финансовото министерство на САЩ.

След поражението си в 12-дневната война с Израел, иранската армия все повече разчита на продажбата на ирански суров петрол, за да допълни годишния си бюджет и да финансира възстановяването на изчерпаните си сили.

„Днешното действие продължава кампанията на Министерството на финансите за прекъсване на финансирането на иранския режим за разработка на ядрено оръжие и подкрепа на терористични прокси“, заяви министърът на финансите Скот Бесент.

„Прекъсването на приходите на иранския режим е ключово за ограничаване на ядрените му амбиции.“

OFAC насочва санкции и към шест кораба, разширявайки мерките срещу сенчестия флот от танкери, на които Иран разчита за транспортиране на петролните си износи. Администрацията на Доналд Тръмп е санкционирала над 170 кораба, отговарящи за превоза на ирански петрол и петролни продукти, което е довело до увеличаване на разходите за износителите и намаляване на приходите, които Иран получава за всеки барел продаден петрол.

Освен това OFAC предприема допълнителни действия срещу иранската авиокомпания Mahan Air, която е работила в тясно сътрудничество с Кудс силите на Ислямската революционна гвардия (IRGC-QF) за въоръжаване и снабдяване на терористични групи, подкрепяни от Иран, в целия Близък изток. Mahan Air е играла ключова роля в усилията на иранския режим да въоръжи сваления режим на сирийския диктатор Башар Асад.

Днешните мерки надграждат наложените през февруари и май санкции срещу основни посредници в иранския военен петролен износ. Те се прилагат основно на основание на изпълнителните заповеди (E.O.) 13224, с поправки, за борба с тероризма, и E.O. 13902, насочена към иранските петролни и петрохимически сектори. Това продължава интензивната санкционна кампания срещу иранските петролни продажби в подкрепа на Националната сигурност на президента (NSPM-2), като прилага максимален икономически натиск върху Иран.