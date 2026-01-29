Трима загинаха в Запорожка област след руски въздушни удари

Р уски въздушни удари убиха трима души в разположената в източната част на Централна Украйна Запорожка област, съобщи областният ѝ управител.

"Руснаците извършиха атаки с дронове срещу жилищни райони във Вилнюск. Две жени и мъж са убити, а друг мъж е ранен", съобщи Иван Фьодоров в социалната мрежа "Телеграм". "Разрушени са домове, има и възникнали пожари."

Русия удари Киев, щети, жертви и ранени

Украинският енергиен министър Денис Шмигал съобщи снощи, че 610 000 души в Киев остават без електричество заради руските удари, предаде Укринформ.

"Що се отнася до положението с електричеството – дефицитът в мощностите се запазва. По данни към тази вечер 610 000 потребители в Киев са без ток", посочи той.

Шмигал добави, че Украйна продължава да търси помощ от международните партньори за доставка на електрогенератори. Шестнайсет страни са предоставили стотици генератори, като най-новата пратка пристигна от Италия, както съобщи агенция АНСА.

Петима загинали при руски атаки в южна Украйна, 19 са ранени

Във вечерното си видеообръщение президентът Володимир Зеленски каза, че най-тежко положението с електричеството и отоплението остава в Киев и разкритикува градската управа на украинската столица, че не се справя добре в кризата.

"Необходимото оборудване трябваше да бъде набавено много преди зимата, а властите в Киев трябва да действат много по-бързо, за да облекчат живота на хората, поне през февруари. Всеки в правителството е готов да помогне", каза украинският лидер, цитиран от ДПА.

Кметът на столицата Виталий Кличко е политически съперник на президента.

Руските атаки с дронове и балистични и крилати ракети от началото на годината засегнаха тежко енергийната инфраструктура в Киев.