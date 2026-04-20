Вдигнаха медицински хеликоптер заради жена в кома

М едицинският хеликоптер е задействан за транспортиране на 40-годишна жена в кома, която ще бъде транспортирана от ямболската Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон" до университетската болница „Св. Георги" в Пловдив.

Пациентката е приета с мозъчен кръвоизлив, със съмнения за мозъчна аневризма, съобщиха от ямболската болница.

След направен скенер, изследвания и консултации е взето решение жената да бъде транспортирана в специализирана клиника към Университетската болница в Пловдив.

Очаква се въздушната линейка да кацне на хеликоптерната площадка в двора на Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев", за да превози жената, казаха от лечебното заведение.