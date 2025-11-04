България

Рязка промяна на времето - валежи, силен вятър и сериозно захлаждане

Вижте прогнозата на НИМХ за следващите няколко дни

4 ноември 2025, 06:30
П рез следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта над цялата страна облачността ще е значителна и на места, главно в Югозападна България, ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад, който в Дунавската равнина постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София – около 8 градуса.

Във вторник

ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, които от запад на изток ще спират. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София – около 10 градуса. Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца.

В планините

ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2400 метра височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който след обяд в Стара планина ще се ориентира от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8 градуса, на 2000 метра – около 3 градуса.

По Черноморието

облачността ще е значителна и след обяд ще завали дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 16-17 градуса. Температурата на морската вода е 14-18 градуса, а вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 4 мин. и залязва в 17 ч. и 15 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 11 мин. Луната в София залязва в 5 ч. и 30 мин. и изгрява в 16 ч. и 19 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.

В средата на седмицата

вятърът ще отслабне; в Западна и Централна България ще е слаб, от източната четвърт, временно и ще стихва, в Източна ще е от север-североизток, слаб до умерен. В сряда валежите навсякъде ще спрат, но облачността ще остане предимно значителна.

В четвъртък

в западната половина от страната сутринта на места ще има мъгла или ниска облачност, но през деня ще има повече разкъсвания и намаления на облачността, а в източната на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще се понижат и в четвъртък ще са предимно между 3 и 8 градуса, дневните ще останат почти без промяна – между 10 и 15 градуса, в четвъртък и малко по-високи.

Източник: НИМХ    
