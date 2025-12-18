България

Окончателно е решено гъвкаво работно време родители на деца до 12 г. през цялата година

Пленарното заседание започна с декларация на "Величие" за оставката на омбудсмана и заместника му

Обновена преди 3 часа / 18 декември 2025, 06:50
Окончателно е решено гъвкаво работно време родители на деца до 12 г. през цялата година
Източник: БТА

Р одителите (осиновителите) на деца до 12 години да могат да са на гъвкаво работно време през цялата година, реши окончателно парламентът с приети на второ четене промени в Кодекса на труда. Първоначалното предложение беше това да важи само за лятната ваканция, но между двете четения беше внесено и одобрено днес от депутатите в пленарната зала да има възможност за гъвкаво работно време в този случай целогодишно.

По-гъвкави условия на труд за родители на деца под 12 години

Измененията са внесени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

„За" промените в Кодекса на труда гласуваха 166 народни представители - ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България", „Възраждане", „ДПС-Ново начало", „БСП-Обединена левица", „Има такъв народ", „Алианс за права и свободи" и трима нечленуващи в парламентарна група депутати. „Против" беше групата на „Морал, единство, чест". С „въздържал се" гласуваха трима народни представители от ПП-ДБ и ПГ „Величие".

Променят условията на труд за родители на деца под 12 години

Припомняме, че днешното пленарно заседание започна с декларация на „Величие", в която се настоява за оставка на омбудсмана и на заместник-омбудсмана.

 

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Гъвкаво работно време Кодекс на труда Родители на деца Второ четене Народно събрание Деница Сачева ГЕРБ-СДС Социална политика Трудово право Законодателство
Последвайте ни

По темата

МЕЧ пред президента Радев: Виждаме невъзможност да се формира работещо правителство чрез политически предателства

МЕЧ пред президента Радев: Виждаме невъзможност да се формира работещо правителство чрез политически предателства

"Или пари днес, или кръв утре" - ключова среща на ЕС за финансиране на Украйна със замразени руски активи

"Алианса за права и свободи" от "Дондуков" 2: Нов кабинет в сегашното НС е почти невъзможен

Откриха дете, изчезнало преди 42 години, с нова самоличност

Откриха дете, изчезнало преди 42 години, с нова самоличност

Разпределят парите за втора пенсия по нова схема

Разпределят парите за втора пенсия по нова схема

pariteni.bg
Ясни са цените на новия Mercedes GLB, идва през пролетта

Ясни са цените на новия Mercedes GLB, идва през пролетта

carmarket.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 18 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 13 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 16 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 16 часа

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;ЕС трябва да се реформира, иначе рискува да се обезсмисли&quot;</p>

Доклад: ЕС трябва да се реформира, защото в противен случай рискува да се обезсмисли

Свят Преди 11 минути

Европа трябва да се интегрира повече и да даде приоритет на отбраната и икономическия растеж, сочи докладът

Не само детска радост: Защо празниците не са само за деца

Не само детска радост: Защо празниците не са само за деца

Любопитно Преди 13 минути

Празниците дават право на радост без спорове и нужда от убеждаване

Трима руски граничари са влезли незаконно на територията на Естония

Трима руски граничари са влезли незаконно на територията на Естония

Свят Преди 1 час

Естонският министър на вътрешните работи Игор Таро заяви, че мотивите на руските гранични служители не са ясни

Антъни Прайс, дизайнерът на Дейвид Бауи и кралица Камила, почина на 88 години

Антъни Прайс, дизайнерът на Дейвид Бауи и кралица Камила, почина на 88 години

Свят Преди 1 час

Антъни Прайс беше известен със своите театрални стилове и скулптурни силуети, включително пастелните костюми, представени в музикалния видеоклип на Duran Duran към песента Rio

Червено или бяло вино - кое е по-здравословно според експертите

Червено или бяло вино - кое е по-здравословно според експертите

Любопитно Преди 1 час

Наистина ли червеното вино е по-здравословно от бялото и струва ли си да го пиете „заради здравето“?

Питър Грийн

Мистериозната смърт на Питър Грийн - близките търсят отговори

Любопитно Преди 1 час

Идеята, че актьорът може да е сложил край на живота си през 2025 г. е немислима за дългогодишния му мениджър Грег Едуардс

<p>Екзотични морски животни спрени на &quot;Капитан Андреево&quot;</p>

Живи корали с природозащитен статут хванати на "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

Морските неподвижни животни са разкрити в товарното помещение на автобус

Доживотен затвор за анестезиолог, убил 12 души в клиники във Франция

Доживотен затвор за анестезиолог, убил 12 души в клиники във Франция

Свят Преди 1 час

53-годишният Фредерик Пешиер е работил като анестезиолог в две клиники в източния град Безансон

Съдебни документи: Дъщерята на Лиса Мари Пресли дарила яйцеклетки на Джон Траволта за сина му

Съдебни документи: Дъщерята на Лиса Мари Пресли дарила яйцеклетки на Джон Траволта за сина му

Свят Преди 1 час

Съдебни документи разкриват твърдения, че Райли Киоу е дарила яйцеклетки на Джон Траволта и покойната му съпруга Кели Престън – информация, излязла наяве в рамките на ожесточен съдебен спор около наследството на семейство Пресли

Пеевски поиска преразглеждане на охраната си от НСО

Пеевски поиска преразглеждане на охраната си от НСО

Свят Преди 1 час

Пеевски посочи, че искането му ще бъде направено преди заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Лукашенко: Американското признание е отправна точка за диалог

Лукашенко: Американското признание е отправна точка за диалог

Свят Преди 2 часа

Западът не призна беларуския президент за преизбран

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

Проверяват банки за нередности в студентските кредити

България Преди 2 часа

Банките имат 14 дни за корекции на договорите

"Величие" поиска оставките на омбудсмана и заместника му

"Величие" поиска оставките на омбудсмана и заместника му

България Преди 2 часа

Тя изложи два случая, които, според „Величие“, показват пълна институционална абдикация

Тежка катастрофа край Разград, шофьор е с опасност за живота

Тежка катастрофа край Разград, шофьор е с опасност за живота

България Преди 2 часа

Транспортиран е в разградската болница с фрактури на двата крака, тазобедрена кост, ребра и лумбални прешлени, с опасност за живота

Умора в края на годината – кои зодии имат нужда от почивка сега

Умора в края на годината – кои зодии имат нужда от почивка сега

Любопитно Преди 2 часа

Астролози предупреждават, че краят на 2025 г. може да се превърне в период на сериозно емоционално изтощение за няколко зодии

<p>Калас: ЕС ще се споразумее за руските активи в полза на Украйна</p>

Кая Калас: ЕС ще се споразумее за руските активи в полза на Украйна

Свят Преди 2 часа

Тя каза, че това няма да е първия път, в който се намира решение при много сложна ситуация

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Честит рожден ден, Брад Пит! 5 причини жените още да го обожават!

Edna.bg

Владо Пенев влиза в “Мамник”

Edna.bg

Боримиров: Титлата е приоритет за Левски

Gong.bg

Моци: Борим се за всичко, хубаво е да играем срещу Левски

Gong.bg

МЕЧ при президента: Сегашният кабинет беше сформиран с големи политически предателства

Nova.bg

Окончателно: Родителите на деца до 12 години - с гъвкаво работно време целогодишно

Nova.bg