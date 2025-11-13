България

Променят условията на труд за родители на деца под 12 години

Депутатите гласуваха промените на първо четене

13 ноември 2025, 16:45
Променят условията на труд за родители на деца под 12 години
Източник: Георги Димитров/Vesti

П арламентът прие на първо четене родителите на деца до 12-годишна възраст да могат да работят на непълно работно време или от разстояние през лятната ваканция на децата. Законопроектът за изменение на Кодекса на труда, внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, беше одобрен единодушно със 181 гласа "за". 

В момента в Кодекса на труда има възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С настоящото предложение се дава възможност от това да се възползват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години, но само през лятната ваканция. 

Предлагат нови улеснения за работещи родители

Депутатите отхвърлиха законопроекта за изменение на Кодекса на труда, внесен от Елисавета Белобрадова от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и група народни представители, с 58 гласа "за", 3 "против" и 121 "въздържал се". Измененията предвиждаха натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска по майчинство да може да се ползва почасово от работника или служителя за водене и/или вземане на дете до 12 г. от и до детска градина или училище.

НСТС не постигна консенсус за гъвкаво работно време на родители с деца до 12 години

Отхвърлен беше и законопроектът на Венко Сабрутев (ПП-ДБ) и група народни представители, с който се предлагаше да се създаде възможност полагащият се отпуск по бащинство в размер на 15 дни да бъде използван според конкретните нужди на всяко семейство – да се ползва наведнъж или на части в рамките на първата година от датата на раждането на детето, като се премахва изискването да се използва само наведнъж след изписване на детето. В подкрепа на тези промени в Кодекса на труда гласуваха 65 народни представители, 21 бяха "против" и 97 се въздържаха.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Кодекс на труда Родители Гъвкаво работно време
Последвайте ни
СГП предаде на съд кмета на Община Варна

СГП предаде на съд кмета на Община Варна

Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)

Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)

Променят условията на труд за родители на деца под 12 години

Променят условията на труд за родители на деца под 12 години

Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче

Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

pariteni.bg
Синя и зелена зона в София скачат двойно

Синя и зелена зона в София скачат двойно

carmarket.bg
<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
Ексклузивно

Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата

Преди 7 часа
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Ексклузивно

Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден

Преди 8 часа
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
Ексклузивно

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Преди 9 часа
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
Ексклузивно

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Преди 10 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НСО без частни коли - парламентът подкрепи законопроекта на Хамид Хамид

НСО без частни коли - парламентът подкрепи законопроекта на Хамид Хамид

България Преди 22 минути

Парламентът одобри на първо четене два законопроекта за промени в Закона за НСО – на Министерския съвет и на Хамид Хамид от „ДПС-Ново начало“. Сред предложенията е забрана лични автомобили да се предоставят на службата или да се оборудват със специален режим на движение

Никола Саркози

След 21 дни зад решетките: Никола Саркози се върна към старите си навици - джогинг из Париж

Свят Преди 32 минути

Два дни след освобождаването си от затвора „Санте“, Никола Саркози бе заснет да тича по бреговете на Сена. Бившият френски президент се е върнал към старите си навици, но съдебните му битки далеч не са приключили

Гаранция от 5000 лв. за мъжа, прегазил куче в София

Гаранция от 5000 лв. за мъжа, прегазил куче в София

България Преди 1 час

"Той съдейства напълно на разследването", заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов

Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън

Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън

Любопитно Преди 1 час

Рубините са юлският камък за раждане, а принц Джордж е роден на 22 юли

ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро финансова помощ с лихвите от запорираното руско имущество

ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро финансова помощ с лихвите от запорираното руско имущество

Свят Преди 2 часа

С тези плащания общата подкрепа от ЕС за Украйна вече надхвърля 187 милиарда евро

Доналд Тръмп

Диабетът и затлъстяването стават проблем за влизане в САЩ, Тръмп затяга визите

Свят Преди 2 часа

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Свят Преди 2 часа

Украинският президент предупреди, че Москва увеличава производството на оръжие

Шофьор оцеля като по чудо: Мина пред влак на червен сигнал на жп прелез

Шофьор оцеля като по чудо: Мина пред влак на червен сигнал на жп прелез

България Преди 3 часа

Случаят е от хитринското село Добри Войниково

"Мис Чили" изненада света с дет метъл изпълнение (ВИДЕО)

"Мис Чили" изненада света с дет метъл изпълнение (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Игнасия Фернандес стана световна сензация, след като изпълни дет метъл песен по време на конкурса за таланти миналия уикенд

РЗИ влезе в дома за възрастни хора в Поморие

РЗИ влезе в дома за възрастни хора в Поморие

България Преди 3 часа

,

Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.

България Преди 3 часа

Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който беше одобрен от правителството

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

България Преди 3 часа

Окончателно: Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари

Окончателно: Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари

България Преди 3 часа

По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души

Правителството одобри бюджета на НЗОК за 2026 г.

Правителството одобри бюджета на НЗОК за 2026 г.

България Преди 3 часа

Предвидени са 5 571 998,4 хил. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 196 424,8 хил. евро, от които 3 177 034,8 хил. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390,0 хил. евро са трансфери за здравно осигуряване

Снимката е илюстративна

Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона

България Преди 3 часа

Задържаха мъж, пребил жена си и избягал в Добрич

Задържаха мъж, пребил жена си и избягал в Добрич

България Преди 3 часа

Жената е приета в болница с опасност за живота след счупени ребра и перфорация на бял дроб, а мъжът е задържан в Добрич и е образувано досъдебно производство за тежка телесна повреда в условията на домашно насилие

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Скандал преди сватбата на дъщерята на Гордън Рамзи: защо свекървата не е поканена? (ВИДЕО)

Edna.bg

Български град попадна в класация за 10-те най-подценявани дестинации в Европа за 2026 г.

Edna.bg

Тита зарадва феновете с нещо много апетитно

Gong.bg

Ето как Араухо си прави майтап с Ямал (видео)

Gong.bg

СДВР: Дилъри "зарибяват" деца с дрога в опаковки за лакомства

Nova.bg

Синя и зелена зона в София - с нови цени от 5 януари

Nova.bg