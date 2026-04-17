МВР иззе пушка и около 60 броя боеприпаси за огнестрелни оръжия при акция в Сандански

Полицията е задържала 62-годишния собственик и е образувано досъдебно производство

17 април 2026, 12:41
Източник: БГНЕС

П ушка и около 60 броя боеприпаси за огнестрелни оръжия са открити в дома на 62-годишен мъж от Сандански. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград. Оръжието и боеприпасите са открити вчера от криминалисти при ОД на МВР-Благоевград и служители на РУ-Сандански, в обитавана от него жилищна сграда в землището на Сандански. Мъжът не е предоставил необходимите документи за съхранение и притежание. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Мъж опря пистолет в главата на жена в Сандански

Полицаи задържаха и 43-годишен криминално проявен мъж от Шумен вчера сутринта в хода на проведени оперативно-издирвателни действия за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества и незаконно държане на оръжия и боеприпаси, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. При извършени претърсвания в жилища в града, обитавани от него, са иззети кристално вещество, поставено в лист от брошура, електронна везна, два броя метални предмети с вид на ръчни гранати, шест броя патрони, разглобено огнестрелно оръжие – пистолет и други предмети.

Източник: БТА, Деница Кючукова    
Оръжия Боеприпаси МВР Сандански Шумен Наркотици Задържане Незаконно притежание Криминално проявен Полиция
