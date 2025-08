Влак с над 200 пътници се блъсна в паднало дърво в Германия

В лак с над 200 пътници се блъсна тази сутрин в паднало дърво в Северна Германия, в резултат на което движението на железопътния транспорт между Хамбург и Ноймюнстер беше спряно за няколко часа, предаде ДПА.

Инцидентът стана близо до село Врист в северната провинция Шлезвиг-Холщайн, като според полицията дървото е било съборено от силния вятър. Машинистът е забелязал обект на релсите и е задействал аварийната спирачка, но въпреки дългия спирачен път влакът се ударил в дървото.

Няма пострадали сред пътниците в регионалния експрес, който е пътувал от Хамбург за Кил, столицата на провинция Шлезвиг-Холщайн. Хората бяха отведени до най-близката гара, след като електроподаването бе изключено и контактната мрежа бе заземена. Трасето остана затворено за няколко часа.

