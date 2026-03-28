Паднало дърво спря влака между гарите Мирково и Столник

С пряха временно движението на влаковете между гарите Мирково и Столник. Причината е паднало върху контактната мрежа дърво, съобщиха от БДЖ.

Наложило се е пътниците да изчакат два часа на гарата в Столник, съобщи NOVA.

Актуална информация към момента:

Пътническият влак от София за Копривщица, който тръгва от София в 7:45, е отменен в участъка Столник - Мирково, а пътниците ще бъдат превозени с автобус.

Пътническият влак от Карлово за София, който трябва да пристигне в София в 9:22, също е отменен в участъка Мирково - Столник. Пътниците ще бъдат превозени с автобус.

Бързият влак от Бургас за София ("Чайка"), който трябва да спре на Пирдоп в 10:00, в момента престоява в гара Карлово. Възможно е да бъде пренасочен за движение през Пловдив.

Очаква се нарушение в графика за движение и на останалите влакове през днешния ден. Повредата се очаква да бъде възстановена в рамките на следващите няколко часа.