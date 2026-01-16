България

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"

Според главен комисар Любомир Николов причината за смъртоносния пожар е включено зарядно устройство

16 януари 2026, 11:15
З агиналите жени при пожара в ж.к. "Свобода" в София са се задушили, защото са се евакуирали сами, преди да пристигнат от пожарната, каза на брифинг пред медиите главен комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР). 

Според него проблемът не е бил в електрическата мрежа на блока, а в зарядно устройство, включено в нея. Той допълни, че жертвите са майка - на 74 години, и две дъщери - на 51 и 46 години. 

Три жени загинаха при пожар в столичния квартал "Свобода". Сигналът е от 3:05 часа. Пожарът е бил в апартамент на втория етаж на жилищен блок, съобщиха за БТА и от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Освен загиналите, пострадал при пожара мъж е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н.И. Пирогов”, съобщиха от лечебното заведение. Целият жилищен вход е евакуиран. 

Няма задимяване в съседните апартаменти, но не мога да кажа дали хората могат да се приберат по домовете си тази нощ, каза за БТА Тодор Филипов, командир на пожарен екип.

Източник: БТА, Марин Колев    
