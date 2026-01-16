Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“

Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)

М ъжът, който пострада при пожара тази нощ в столичния квартал „Свобода“, остава на лечение в университетската болница „Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение във връзка с постъпили запитвания.

По информация на болницата, пациентът е с инхалация на пушечни газове и изгаряния по лицето. Той е настанен в Клиниката по токсикология, където лекарите продължават наблюдението и лечението му. Към момента няма данни за непосредствена опасност за живота му.

Източник: БТА

Мъжът е бил транспортиран в „Пирогов“ след инцидента, при който е успял да се самоевакуира от жилището, в което е възникнал пожарът. Огънят е избухнал в апартамент на втория етаж на жилищен блок, като по първоначална информация причината е зарядно устройство.

Заради пожара се наложи евакуация на целия вход. Част от живеещите в сградата бяха прегледани превантивно заради задимяването, но не се е наложило хоспитализация.

От болница „Пирогов“ уточняват, че подобни случаи на вдишване на токсични газове изискват болнично лечение и наблюдение, тъй като симптомите могат да се развият със закъснение.

След потушаването на пожара във входа са възстановени електрозахранването и водоподаването. Причините за инцидента продължават да се изясняват от компетентните органи.