Разбиха група за трафик на мигранти, използвали фалшиви полицейски униформи

П ри специализирана полицейска акция от служители на „Гранична полиция” и СДВР е неутрализирана организирана престъпна група, която се занимава с превоз на мигранти, предаде NOVA.

„Превозът е осъществяван от околностите на Бургас с крайна дестинация Сърбия. Междинна спирка обикновено е била на територията на София- област или София-град, откъдето лицата са продължавали към „зелена граница”. Това обясни на брифинг окръжният прокурор на София Наталия Николова.

Тя посочи, че плащането е осъществявано при „успешно транспортиране” – на лица в Турция, откъдето са превеждани сумите.

Към момента като обвиняеми са привлечени пет лица. Три от тях са с обвинения не само за участие в организирана престъпна група, но и за вторична престъпна дейност — превоз на мигранти.

„Групата е от второ ниво в ОПГ-то. Занимавала се е основно с наемане и координация на шофьори и с осъществяване на превозите на територията на страната, като крайната цел е била изход през сръбската граница. Обвинението е за действие с користна цел — получаване на материална облага от извършваната престъпна дейност”, обясни обвинителят.

Към настоящия момент групата се състои от пет лица, като ръководителят все още не е установен. „Привлечените са една жена и четирима мъже. Най-младият е на 21 години, а най-възрастният от групата — на 33 години. И петимата са безработни. Четирима от тях имат предишни осъждания, свързани с престъпления срещу миграцията”, подчерта Николова.

„Това е поредна такава група, която разбиваме. Групата беше активна от средата на миналата година. Заедно със СДВР обединихме усилия по този случай. Обикновено тези групи имат няколко нива, като организаторът избира маршрутите и прави координация със съседните държави“, каза директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов.

Той посочи, че са направени обиски на 13 адреса в Софийска област. „Освен пари в жилищата намерихме и дрехи, които са направени така, че да наподобяват полицейски, като по тях имаше надписи „полиция“ и „миграция“, допълни Златанов.

По думите му чрез тези „полицейски“ дрехи лицата от организираната престъпна група са си осигурявали алиби при придвижването.

Групата е действала около една година и е превозвала мигранти - голяма част мъже, основно от Афганистан и Пакистан. „Що се отнася до шофьорите, които са участвали в превозите — повечето от тях са установени и има образувани досъдебни производства срещу тях. Извършени са множество претърсвания и изземвания на различни адреси. Открити и иззети са много мобилни телефони, GPS-устройства за проследяване, електронни носители и униформи, наподобяващи полицейски — основно с надписи „Полиция“ или „Миграция”, допълни прокурорът.