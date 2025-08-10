Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Градусите скачат още: Жълт код за опасни горещини в 21 области в страната

П равителството на Пеевски и Борисов се готвят да разпродават държавни имоти. Някои тук по черноморското крайбрежие, някои по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това заяви президентът Румен Радев във Варна, цитиран от БГНЕС.

Радев припомни, че става дума за 4400 държавни имота. Според него правителството неслучайно е прокарало промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските.

„Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка“, заяви Радев.

Той смята, че от това ще се „облажи клиентелата на новата сглобка“, а ще обеднеят всички българи и ще пострада природата.

„По тази причина наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят“, добави Румен Радев.

Държавният глава е във Варна по повод тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск-2025 на Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“, съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще бъде посрещнат с почетен караул на Морската гара. По случай празника на Военноморските сили тържествено ще бъдат издигнати флаговете на корабите от ВМС.

След това ще започне тържественият ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите. В рамките на церемонията президентът Румен Радев ще връчи дипломата и пагоните на курсанта първенец. Държавният глава ще отправи приветствие към младите офицери и присъстващите на тържествения ритуал.

Първи офицерски пагони и дипломите си ще получат 44 випускници. Първенец сред курсантите е мичман Николай Марианов Тенчев, специализация „Военноморска логистика“, с успех 5,88, съобщиха от Министерството на отбраната.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще поздравят младите офицери и ще връчат дипломите и пагоните на отличниците на специализации.