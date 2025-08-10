България

Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

Във Варна се проведе церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 на Висшето военноморско училище

10 август 2025, 14:13

"Топлофикация" започва да разпраща изравнителните сметки в София
Калин Стоянов: Радев лансира популистки лъжи

Калин Стоянов: Радев лансира популистки лъжи
Отчетоха завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара в Харманли

Отчетоха завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара в Харманли
Случаят със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Авиокомпанията излезе с позиция

Случаят със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Авиокомпанията излезе с позиция
Тайните на фамилия Живкови: Говори Христо Крушарски, един от най-близките приятели на Иван и Тодор Славкови

Тайните на фамилия Живкови: Говори Христо Крушарски, един от най-близките приятели на Иван и Тодор Славкови
Извънредна проверка на БАБХ и МВР в Пловдивско заради шарката по животните

Извънредна проверка на БАБХ и МВР в Пловдивско заради шарката по животните
И американски вертолет Black Hawk се включи в борбата с пламъците в Бургаско

И американски вертолет Black Hawk се включи в борбата с пламъците в Бургаско
Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Т ехниката се превръща в истински отбранителни способности, само когато е в ръцете на знаещи и можещи хора, каза президентът Румен Радев в обръщението си към курсантите випускници на Висшето военноморско училище във Варна.

Младежите получиха първите си офицерски пагони на тържествена церемония, с която приключиха честванията по случай 146-годишнината от основаването на Военноморските сили (ВМС).

Източник: Президентство на Р България

Гости на празника бяха министрите на отбраната Атанас Запрянов и на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, висши офицери, представители на местната и държавната власт, роднини и близки.

„Получаването на пагоните е преди всичко отговорност, защото се посвещавате на най-важната мисия – гарантирането на сигурността и суверенитета на родината“, каза президентът на випускниците.  Стратегическото значение на Черно море, в което все повече се преплитат политически и икономически интереси, нараства, а с това расте и изискването към военноморския ни флот – да отстоява нашите интереси, традиции и самочувствието ни като морска държава", посочи Радев.

Той припомни, че в момента армията се модернизира и след няколко месеца в строя на ВМС ще влезе първият от двата многофункционални модулни патрулни кораба.

Според главнокомандващия от новите офицери ще се очаква не само да усвоят сложната техника, но и да бъдат лидерите, които със знания, умения и личен пример ще изграждат екипажи, ще отстояват и развиват традициите на флота. Той изрази убеденост, че те ще успеят, тъй като са получили образование и закалка в най-високотехнологичното училище в страната.

"Служете с чест и всеотдайност на България и не забравяйте заветите", призова младите хора президентът и подчерта, че традициите не са само преклонение пред миналото, но и пренасяне на огъня, завещан от поколения български военни моряци в служба на родината.

"Днес 146 години славна история се среща с носителите на бъдещето", посочи министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Той припомни, че младите лейтенанти встъпват във въоръжените сили под знака на героите от Сливнишко-Драгоманската епопея, когато българската армия изненадва военните експерти, сътворявайки истинско чудо.

Запрянов поздрави младежите, че са избрали да посветят живота и кариерата си на въоръжените ни сили и то точно във време, когато има остър дефицит на човешки ресурси. Той също подчерта променената ситуация в Черно море и че сигурността му вече е приоритет както за НАТО, така и за ЕС.

"Всичко това налага сериозни инвестиции за модернизиране на армията", каза Запрянов и уточни, че през последния месец е одобрена процедура и за закупуване на нови американски брегови противокорабни ракетни комплекси.

Източник: Президентство на Р България

Новите офицери поздрави и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който подчерта, че младежите имат знания и умения, които ще им помогнат по пътя, който са поели – на дълга и честта, на непрекъснатото самоусъвършенстване. Ефтимов призова ръководството и академичният състав на ВВМУ непрекъснато да адаптират учебните програма, така че обучението в училището да изпреварва технологичното ниво на модернизацията на армията. "Така младите хора ще завършват удовлетворени, със самочувствие и гордост", посочи Ефтимов.

Началникът на ВВМУ флотилен адмирал проф. Калин Калинов посочи, че новите офицери са напълно подготвени за предизвикателствата, които ги очакват и те ще могат да прилагат уменията си в съвременната сложна среда на сигурност. В обръщението си към випускниците той подчерта, че невинаги ветровете ще са попътни, нито дълбочините ще бъдат подходящи, но училището им е дало нужните оръжия, с които да посрещнат предизвикателствата.

Своите първи офицерски звания получиха днес 44 курсанти. Заедно с тях пагоните си взеха и четирима военнослужещи, придобили професионална квалификация по военно дело. Отличник на випуска е лейтенант Николай Тенчев, специализация „Военноморска логистика“, който получи първите си пагони от главнокомандващия на страната.

Източник: Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева    
Последвайте ни
МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

Украйна: Отвоювахме село Безсаливка в Сумска област

Украйна: Отвоювахме село Безсаливка в Сумска област

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, Зеленски им благодари

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, Зеленски им благодари

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво се случва, ако активирате електронната паркинг спирачка в движение

Какво се случва, ако активирате електронната паркинг спирачка в движение

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 1 ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 1 ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 1 ден
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 1 ден

Виц на деня

Понякога денят ми започва страхотно. Но после ставам от леглото...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наистина ли косата и ноктите растат по-бързо през лятото?

Наистина ли косата и ноктите растат по-бързо през лятото?

Любопитно Преди 44 минути

Нашата коса и нокти непрекъснато растат, но не с постоянна скорост

Франция: Специални затвори за наркодилърите

Франция: Специални затвори за наркодилърите

Свят Преди 1 час

В борбата срещу наркотърговията Франция залага на затворите с най-строг режим, с пълна изолация

„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов

„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте старта на риалити формата в понеделник от 21:00 ч. по NOVA

Полицията в Охрид: Объркахме се, все още не сме открили изчезналия българин

Полицията в Охрид: Объркахме се, все още не сме открили изчезналия българин

Свят Преди 4 часа

По-рано македонските власти обявиха, че е открито тялото на 52-годишен мъж

Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит с едночасов концерт

Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит с едночасов концерт

Любопитно Преди 6 часа

Заключителната изява ще бъде на централната сцена

След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

Любопитно Преди 7 часа

Тя кацна успешно край бреговете на Калифорния

<p>Тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски - възможна ли е</p>

Тръмп е готов за тристранна среща с Путин и Зленски в Аляска

Свят Преди 7 часа

Кремъл обаче изрази резерви относно среща между Путин и Зеленски

<p>Храните, които могат да причинят сериозни хронични заболявания</p>

Диетолог: Някои ежедневни храни могат да причинят сериозни хронични заболявания

Любопитно Преди 7 часа

Известно е кои храни трябва да се консумират с повишено внимание

<p>Протести в Израел срещу плановете на Нетаняху за Газа</p>

Десетки хиляди израелци на протест срещу плановете на Нетаняху за Газа

Свят Преди 8 часа

Митингът беше организиран от форум на роднини на заложници, отвлечени от "Хамас"

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Любопитно Преди 8 часа

Изследователи са открили ефективен метод за накаране на хората да пият по-малко алкохол

Ето защо е по-добре да спите без бельо: Не всеки знае това

Ето защо е по-добре да спите без бельо: Не всеки знае това

Любопитно Преди 8 часа

Спите ли по пижама или предпочитате повече свобода?

Искате да живеете по-дълго? 5 прекрасни места може би крият тайната

Искате да живеете по-дълго? 5 прекрасни места може би крият тайната

Любопитно Преди 8 часа

Представете си места, където хората не само живеят до сто години, но и се радват на пълноценен, активен живот в напреднала възраст

Градусите скачат още: Жълт код за опасни горещини в 21 области в страната

Градусите скачат още: Жълт код за опасни горещини в 21 области в страната

България Преди 8 часа

Ще духа слаб, в източните райони умерен, временно силен вятър от изток

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Свят Преди 16 часа

Провежда се разследване, за да се установи причината за експлозията

„Джеймс Уеб“ откри доказателство за нова планета

„Джеймс Уеб“ откри доказателство за нова планета

Технологии Преди 17 часа

Откритието представлява най-силното доказателство досега за съществуването на газов гигант, който обикаля около звездата Алфа Кентавър А

Лондонската полиция задържа 365 души на пропалестински протест

Лондонската полиция задържа 365 души на пропалестински протест

Свят Преди 18 часа

Още седем ареста са извършени за други престъпления, включително пет за нападения над полицейски служители

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Най-кратката притча за щастието и неговата цена

Edna.bg

Август носи успех за тези четири зодии

Edna.bg

Саутхемптън се прицели в арменски национал

Gong.bg

Тежък удар за Бетис: Иско се контузи, аут е за 3 месеца

Gong.bg

Оранжев код за опасни жеги в над половин България в понеделник

Nova.bg

Започва изпращането на изравнителните сметки за парно и топла вода в София

Nova.bg