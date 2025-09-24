България

Радев: Япония е приоритетен партньор и приятел на България

Президентът обсъди със зам.-министъра на отбраната на Япония засилване на сътрудничеството

24 септември 2025, 18:02
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Бойко Борисов посети завод за дронове

Бойко Борисов посети завод за дронове
ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.

ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.
Бащата на Любомир от Украйна: Той е на сигурно място, полагат се грижи за здравето му

Бащата на Любомир от Украйна: Той е на сигурно място, полагат се грижи за здравето му
Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг

Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг
Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“

Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

П одписаната през месец май в Токио Декларация за издигане на двустранните отношения между България и Япония на ниво стратегическо партньорство от президента Румен Радев и японския министър-председател Шигеру Ишиба, създава множество перспективи за задълбочаване на двустранното сътрудничество, включително в сферата на отбраната и сигурността. Това беше общата позиция на държавния глава Румен Радев и на парламентарния заместник-министър на отбраната на Япония Йозо Канеко, които проведоха днес среща в президентската институция. В срещата участва и посланикът на Япония в България Хисаши Мичигами. 

Източник: ADMP

„Япония е приоритетен партньор и приятел на България в региона на Източна Азия“, подчерта Румен Радев, като открои дългогодишното приятелство между двете страни, което се основава на взаимно уважение, за което допринася и доверието в двустранния политически диалог на най-високо равнище.  

Като перспективни сфери на двустранното партньорство в областта на отбраната и сигурността бяха отбелязани военното обучение и образование, управлението на кризи, обмяната на опит при справянето с последствията от бедствия и аварии, киберсигурността и сътрудничеството в разработването и прилагането на съвременни отбранителни технологии. Държавният глава припомни, че в София се намира Център за върхови постижения за управление на кризи и реакция при бедствия на НАТО, което също разкрива възможности за обмяна на опит и съвместно обучение.

Източник: ADMP

Заместник-министър Канеко посочи, че предстои да бъде поканен курсант от Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ във Варна за участие в курс на обучение в Япония. Йозо Канеко припомни и че Румен Радев е първият чуждестранен държавен глава, който е посетил военновъздушната база „Хякури“ по време на официалната му визита в Япония през май тази година.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с влошаващата се среда за сигурност в глобален план и бе изразена обща позиция, че това засилва необходимостта от последващо задълбочаване на партньорството в сферата на отбраната и сигурността.

Източник: ADMP

Българският държавен глава поздрави японската делегация с успешното домакинството на Япония на ЕКСПО Осака 2025. Румен Радев изрази и признателността си за възможността страната ни да представи своите постижения в областта на високите технологии и изкуствения интелект по време на световното изложение. 

Източник: БГНЕС    
Радев Япония
Последвайте ни
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Земята се отвори под Банкок, евакуират хиляди

Земята се отвори под Банкок, евакуират хиляди

ЕК постави условие на България за получаването на парите по ПВУ

ЕК постави условие на България за получаването на парите по ПВУ

Кремъл реагира след „изненадващия обрат“ на Тръмп за Украйна

Кремъл реагира след „изненадващия обрат“ на Тръмп за Украйна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Синя и зелена зона в София да скочат двойно

Синя и зелена зона в София да скочат двойно

carmarket.bg
<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
Ексклузивно

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

Преди 10 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Специални избори в Аризона отключват гласуване за файловете на Епстийн

Специални избори в Аризона отключват гласуване за файловете на Епстийн

Свят Преди 1 час

Проектната победа на демократката Аделита Грижалва ще намали мнозинството на републиканците

Пеевски призова СОС да спре поскъпването на паркирането в София

Пеевски призова СОС да спре поскъпването на паркирането в София

България Преди 1 час

"Недопустимо е кметът Терзиев да бърка все по-дълбоко в джоба на хората", заяви лидерът на "ДПС-Ново начало"

Прокурорската колегия на ВСС остави Сарафов и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на ВСС остави Сарафов и.ф. главен прокурор

България Преди 2 часа

Прокурорската колегия прие за неприложима разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ

<p>Бащата на Илон Мъск е обвинен в сексуално насилие над пет от децата си</p>

The New York Times: Бащата на Илон Мъск е обвинен в сексуално насилие над пет от децата си

Свят Преди 2 часа

Той твърди още, че обвиненията са измислени от роднини, които подтиквали децата да разказват лъжи

Стрелба срещу миграционен център в САЩ

Стрелба срещу миграционен център в САЩ

Свят Преди 2 часа

Мотивът за стрелбата е неизвестен

Дженифър Анистън разкри тайната на безупречната си фигура

Дженифър Анистън разкри тайната на безупречната си фигура

Любопитно Преди 3 часа

По отношение на спорта Дженифър комбинира тренировки за цяло тяло, пилатес, йога и кардио

Прокурорският син, хванат с канабис, остава в ареста

Прокурорският син, хванат с канабис, остава в ареста

България Преди 3 часа

Определението на Окръжен съд - Варна е окончателно

Нов воин от Блатото влиза във Войната на племената на “Игри на волята”

Нов воин от Блатото влиза във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Феномени и Завоеватели излизат в битка за неприкосновеност

Русия ще строи осем ядрени централи в Иран

Русия ще строи осем ядрени централи в Иран

Свят Преди 3 часа

"Росатом“ определи проекта като "стратегически"

Учени откриха нов вид динозавър в Аржентина

Учени откриха нов вид динозавър в Аржентина

Любопитно Преди 3 часа

В устата на хищника е намерена кост от древен родственик на крокодилите

Хеликоптер свали самолета от Пирин

Хеликоптер свали самолета от Пирин

България Преди 4 часа

Сега самолетът ще бъде извозен с платформа до определено за целта място

Увеличават студентските и докторантските стипендии

Увеличават студентските и докторантските стипендии

България Преди 4 часа

За това информираха от Националното представителство на студентските съвети в България

Новият пръстен на Кейт Мидълтън: Скритото послание зад кралския блясък

Новият пръстен на Кейт Мидълтън: Скритото послание зад кралския блясък

Любопитно Преди 4 часа

Сапфирено-диамантеният пръстен за вечност има особено значение – той е възпоменателен знак за завършването на химиотерапията на принцесата

<p>Макрон и Тръмп в сблъсък пред ООН</p>

Макрон засича амбициите на Тръмп за Нобелова награда след обръщението му в ООН

Свят Преди 4 часа

Президентите Тръмп и Макрон не са на едно мнение относно начина за прекратяване на войната на Израел в Газа

GPS "смущения" засегнаха самолета на испанския министър на отбраната над Калининград

GPS "смущения" засегнаха самолета на испанския министър на отбраната над Калининград

Свят Преди 5 часа

Освен Маргарита Роблес, на борда са били и роднини на испански военни летци, които са част от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана на източния фланг

Лукс или право е паркомястото в София? Как се харчат милионите от "синя" и "зелена" зона

Лукс или право е паркомястото в София? Как се харчат милионите от "синя" и "зелена" зона

България Преди 5 часа

Над 43 млн. лева са приходите от зоните за почасово платено паркиране в столицата за година. И продължават да растат

Всичко от днес

От мрежата

Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

dogsandcats.bg

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в края на септември

sinoptik.bg
1

Застреляха черен лешояд край Омуртаг

sinoptik.bg

Любимата диета Анистън и Полтроу крие сериозни рискове

Edna.bg

Обвиниха бащата на Илон Мъск в сексуално насилие над децата му

Edna.bg

НА ЖИВО: Всички резултати и голмайстори от Лига Европа

Gong.bg

В Турция: Гьозтепе, кошмарът на Истанбул

Gong.bg

Световни лидери за общо справяне с кризите vs. „Америка на първо място“ на Тръмп

Nova.bg

Паркомястото в София лукс или право? Как се харчат милионите от „синя“ и „зелена“ зона

Nova.bg