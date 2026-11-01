Демерджиев: Българите искаха справедливост и ще я получат

"Българските граждани искаха справедливост, те ще получат тази справедливост", заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев.

Той посочи, че в рамките на днешния ден не са установени сериозни нарушения.

"Показахме, че В България могат да се организират и провеждат демократични избори по начин, по който те се организират и провеждат в цивилизованите европейски държави. Много добра организация, която показа, че вместо опашките и практиките, на които ставахме свидетели и се показваха по телевизионните екрани, изборите могат да изглеждат по различен начин. На второ място, но не по важност, искам да изразя благодарност към хилядите полицейски служители и към техните ръководители, които не позволиха вот да бъде опорочен, въпреки че през последната седмица имаше много сигнали и индикации, че ще се правят опити да се постигне определен резултат чрез купен вот. Изключително добрата професионална превантивна работа показа, че ние можем да възпрепятстваме това явление. Справихме се", отчете Демерджиев.

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"Направиха така, че вотът да бъде такъв, какъвто е даден от българските граждани по начина, по който те са изявили волята си. Имаше така много странни активности в последната седмица, най-вече от страна на кметове, срещу голяма част от които са образувани досъдебни производства. Тази странна активност, аз я отдавам на някакво желание да се възпрепятстват тези производства или да се промени тези техния ход. Бих искал много ясно да заявя, че българските граждани искаха справедливост. Те ще получат тази справедливост. Ние работим точно затова и няма как с гласа си те да подкрепят хора, които искат да избегнат наказателно преследване по един подобен начин чрез изкривяване на резултата от избори. Нямаше сериозни произшествия", каза Демерджиев.

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"Благодаря на всички служители, над 10 хил, охраняващи изборните секции и екипите, осигуряващи неизкривяването на вота. Справихме се с всяко едно предизвикателство", заяви от своя страна главеният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов.