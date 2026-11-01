Неочаквана магнитна буря удари Земята

Н еочаквана магнитна буря от средна степен удари Земята в края на октомври, опровергавайки първоначалните прогнози на експертите. Събитието подчертава колко непредсказуемо може да бъде космическото време и неговото въздействие върху нашата планета.

Във вечерните часове на 31 октомври Земята е била засегната от магнитна буря от степен G2, която не е била предвидена от учените. Информацията беше съобщена от Института по приложна геофизика (ИПГ) към Института за космически изследвания на Руската академия на науките (ИКИ РАН), както предава Агенция "Фокус".

Според експертите, геомагнитната среда на планетата вече се е стабилизирала и в момента нивото на смущения е определено като „спокойно“. Въпреки това, самата поява на бурята е била в разрез с очакванията на научните среди, които не са прогнозирали значителни геомагнитни смущения за следващите два дни.

Първоначално магнитната активност неочаквано е достигнала слабо ниво G1 в събота вечер, след което се е засилила до степен G2. Скалата за измерване на магнитни бури има пет нива, като G1 се класифицира като слаба, а G5 – като изключително силна буря, което поставя случилото се в категорията на умерените смущения.

Преди събитието специалисти от Лабораторията по слънчева астрономия са предупредили за приближаващ поток от слънчева плазма, идващ от голяма коронална дупка на Слънцето. Техните изчисления са сочели, че геомагнитната активност е трябвало да се засили в нощта на 31 октомври.

Въпреки това, точният момент на началото на бурята е зависел от сблъсъка на магнитосферата на Земята с потока от слънчева материя, което е направило интензивността и точния час на явлението трудни за прогнозиране. Този случай отново напомня за динамичната и понякога изненадваща природа на нашето Слънце и взаимодействието му с планетата ни.