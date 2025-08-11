Ще строят параклис на Седемте рилски езера, екоактивисти са против

П араклис на св. Иван Рилски ще бъде построен на Седемте рилски езера. Идеята за това е от поне 40 години. Вече се предприемат съответните процедури пред Министерството на околната среда и пред ръководството на НП "Рила" за издаване на разрешително. Това каза пред БНР архирейският наместник на Дупница отец Георги Паликарски.

Екоактивисти обаче са против.

Вече е определено и мястото на бъдещия храм - до новопостроената сграда на информационния център на НП "Рила" и до спасителната служба.

"Параклисът няма да е голям, по-скоро ще е параклис - заслон", коментира още отец Паликарски.

Намерението за православен храм на Седемте езера със сигурност ще получи благословията и на Светия Синод. Особено, след като преди седмица за втори път на Езерата се качи патриарх Даниил и освети водите при езерото Бъбрека. Пред БНР Негово светейшество изрази становище за осезателното присъствие на привърженици на Бялото братство там.

"Това, което се случва, не е канонично, св.Иван Рилски е покровител на Рила, той е осветил планината, а не Петър Дънов", каза патриархът.