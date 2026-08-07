Рибарска мрежа изплува от едно от Седемте рилски езера

Р иболовна мрежа с дължина около 16 метра е извадена от езерото Близнака в района на Седемте рилски езера, съобщиха от Национален парк „Рила“.

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

Мрежата е изплувала сама във водата преди няколко дни. След като е била забелязана, трима дежурни служители на парка и доброволец са предприели действия по изваждането ѝ.

Седемте рилски езера са сред най-посещаваните природни забележителности в България и се намират на територията на Национален парк „Рила“. Районът е с висока природозащитна стойност, а за опазването на екосистемите са въведени редица ограничения.

Глобиха чужденци, влезли в едно от Седемте рилски езера

Сред тях е и пълната забрана за риболов във водоемите в района на Седемте рилски езера.

От Национален парк „Рила“ напомнят, че нарушителите подлежат на санкции. Глобата за незаконен риболов в защитената територия е от 500 до 5000 лева, с левовата равностойност, определена в евро, съгласно действащата нормативна уредба.

Близнакът е едно от Седемте рилски езера, разположени в северозападната част на Рила. Те са ледникови по произход и се намират на различна надморска височина, като са свързани помежду си чрез малки потоци.

Районът е важен не само заради природната си красота, но и заради богатото биоразнообразие. Затова институциите призовават посетителите да спазват правилата за поведение в защитената територия и да не оставят отпадъци или други предмети във водоемите.

От парка периодично извършват проверки за нарушения в района, особено през активния туристически сезон, когато броят на посетителите на Седемте рилски езера значително нараства.