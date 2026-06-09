Проверяват незаконен обект за над 500 000 лв. на язовир „Студен кладенец“

П роверка за длъжностно престъпление извършва сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Кърджали във връзка с изградена незаконна станция за добиване на вода от язовир „Студен кладенец“ в землището на село Калоянци.

Работата по случая е съвместна със служители от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и на РДНСК-Кърджали.

Икономическа полиция влезе във "ВиК" Кърджали

В хода на проверката обяснения се снемат от служител на Община Кърджали. От събраните до момента данни и документи е установено, че обектът е изграден без необходимите разрешителни и не отговаря на предмета на обществената поръчка, проведена от Община Кърджали.

Откриха незаконни кладенци, захранвали комплекса в местността „Баба Алино“

Преведени са неправомерно в края на миналата година над 500000 лв. за строителни работи на фирмата-изпълнител на незаконното съоръжение.

След приключване на работата по документиране на деянието материалите ще бъдат внесени в прокуратурата.