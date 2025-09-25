България

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

Инициативата е на гражданското сдружение „Боец”

25 септември 2025, 16:23
Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

Калин Стоянов: Радев отново публично направи опит да всява смут

Извикаха в СДВР Константин и Емрах Стораро след кадри на гонка

Ремонтите на АМ

"Възраждане" събира подписи за сваляне на Киселова от председателския пост на НС
Борисов: Не сме трима, петима премиери сме

Радостин Василев: Липсата на кворум в НС е провал на управляващите, не на опозицията

По-широк обхват на зоните и по-скъпо паркиране: Ще ударят ли тарифите джоба на столичаните

П ротест в центъра на София пред централата на „ДПС-Ново начало”. Инициативата е на гражданското сдружение „Боец”, предаде NOVA.

Протестът започна около 15:00 часа. Той е под надслов „За свободна България без Пеевски и Борисов”. Към недоволството се присъединиха и депутати от ПП-ДБ, които пък настояват за освобождаването на кмета на Варна Благомир Коцев.

Изключително засилено е полицейското присъствие в района.

„Той трябваше просто да каже истината. А истината е, че вчера е пуснал депеша до неговите кметове - конкретно Разград и Шумен по 200 човека, Кърджали - 400 човека, които да дойдат днес с автобуси. Нашата работа не е да търсим провокации, а да подкрепим гражданите днес”, заяви Ивайло Мирчев.

Източник: NOVA    
протест София
Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

Космическа ескалация между Германия и Русия

Насилие между ученички, унижаваха момиче

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

12 признака на фалшива бременност при кучетата

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 21 часа
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 1 ден

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 52 минути

Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент

Русия се нуждае от пари за войната. И вдига данъците

Свят Преди 3 часа

Руските власти вдигат данъците, макар че бяха обещали да не го правят поне до 2030

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Свят Преди 4 часа

NORAD е идентифицирало два Ту-95, придружени от два изтребителя Су-35

Учените създадоха "бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори

Любопитно Преди 4 часа

Бактерията е модифицирана така, че да се самоунищожи, след като достигне висока плътност в туморите

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Свят Преди 4 часа

Държавите по Римския статут могат да арестуват премиера на Израел

„ChatGPT, какви акции да купя?“: AI поема ролята на финансов съветник

Технологии Преди 4 часа

Всеки десети инвеститор вече използва чатбот за избор на акции, но експерти предупреждават за висок риск

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

България Преди 5 часа

Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

България Преди 5 часа

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за октомври

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Любопитно Преди 5 часа

След едноседмично отстраняване водещият се върна с емоционален монолог, който събра милиони пред екрана и в дигиталните платформи

Първи думи на Никола Саркози след присъдата

Свят Преди 5 часа

Бившият френски президент беше осъден на пет години затвор

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

България Преди 5 часа

Киселова: Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш

В полунощ стартира гласуването за „Кмет на годината" 2025

Любопитно Преди 5 часа

Онлайн вотът на платформата Kmetnagodinata.bg ще продължи до 5 октомври

България дава безвъзмездна помощ на РС Македония

България Преди 5 часа

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

“Пееш или лъжеш” се завръща тази неделя с първи гост Азис

Любопитно Преди 6 часа

Деси Слава и DJ Дамян ще бъдат негови верни съветници

Зеленски обяви, че е готов да се оттегли при спиране на огъня

Свят Преди 6 часа

Той каза още, че както ситуацията със сигурността, така и Конституцията на Украйна представляват предизвикателство пред произвеждането на избори

<p>Важна промяна за пенсионерите</p>

Важна промяна за пенсионерите: Получават парите си без заявление от всяка пощенска станция

България Преди 6 часа

Досега те трябваше да заявяват искането си за промяна във всички случаи – дори когато новата пощенска станция е в същото населено място

