Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

П ротест в центъра на София пред централата на „ДПС-Ново начало”. Инициативата е на гражданското сдружение „Боец”, предаде NOVA.

Протестът започна около 15:00 часа. Той е под надслов „За свободна България без Пеевски и Борисов”. Към недоволството се присъединиха и депутати от ПП-ДБ, които пък настояват за освобождаването на кмета на Варна Благомир Коцев.

Изключително засилено е полицейското присъствие в района.

„Той трябваше просто да каже истината. А истината е, че вчера е пуснал депеша до неговите кметове - конкретно Разград и Шумен по 200 човека, Кърджали - 400 човека, които да дойдат днес с автобуси. Нашата работа не е да търсим провокации, а да подкрепим гражданите днес”, заяви Ивайло Мирчев.