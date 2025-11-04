България

Кметът на Минерални бани запазва поста си

На Мюмюн Искендер са повдигнати 4 обвинения за имотна вреда на общината

Обновена преди 55 минути / 4 ноември 2025, 14:17
Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)
Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска разследването да бъде прекратено

Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска разследването да бъде прекратено
Валдис Домбровскис: Членството в еврозоната засилва устойчивостта на малките икономики

Валдис Домбровскис: Членството в еврозоната засилва устойчивостта на малките икономики
Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор
Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол

Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол
С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство

С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство
Хърватия процъфтява с еврото: 3% ръст и 52% скок на заплатите

Хърватия процъфтява с еврото: 3% ръст и 52% скок на заплатите
Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

К метът на община Минерални бани Мюмюн Искендер остава на поста си. Това реши пловдивският Апелативен съд, който отмени определението на окръжните магистрати в Хасково за неговото отстраняване от длъжност.

Искането на Софийската градска прокуратура бе одобрено от Хасковския окръжен съд. То е за възпрепятстване на новото разследване, което се води срещу него, предава NOVA.

Съдът отстрани от длъжност кмета на Минерални бани

На Мюмюн Искендер са повдигнати 4 обвинения за имотна вреда на общината.

Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани

„Тяхното искане е несправедливо в момента. Те твърдят, че евентуално, ако аз остана кмет на община, ще въздействам или там ще укриваме документи. Никога не е било това и никога няма да стане всичко това, което те твърдят. И днес разчитам на едно справедливо отношение”, заяви обвиняемият.

Източник: Nova.bg    
Мюмюн Искендер съд Минерални бани кмет пост отстраняване
Последвайте ни

По темата

Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

carmarket.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 7 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 10 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 9 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 10 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Антиислямски активист благодари на Мъск, след като бе оправдан по обвинение в тероризъм

Антиислямски активист благодари на Мъск, след като бе оправдан по обвинение в тероризъм

Свят Преди 20 минути

Робинсън благодари на милиардера, който, според него, е финансирал защитата му

Разкриха причината за смъртта на Дик Чейни

Разкриха причината за смъртта на Дик Чейни

Свят Преди 21 минути

През целия си живот Чейни се е борил със сериозни здравословни проблеми, включително пет инфаркта

Пускат под гаранция мъжа, нападнал с брадва полицай

Пускат под гаранция мъжа, нападнал с брадва полицай

България Преди 1 час

Ако той не внесе до 10 дни определената му парична гаранция, ще бъде задържан под стража

.

Заради бандите: Швеция иска да вкарва 13-годишни в затвора

Свят Преди 1 час

В Швеция престъпни банди привличат все по-често деца под 15 години, защото те не попадат под ударите на закона

Бундесверът се готви за действие с дълъг списък от желани оръжия

Бундесверът се готви за действие с дълъг списък от желани оръжия

Свят Преди 1 час

Експерти предупреждават: до момента на доставката им, оръжията може вече да са остарели

Великобритания забранява протестите пред домовете на политици

Великобритания забранява протестите пред домовете на политици

Свят Преди 1 час

Мярката е част от усилията за борба с тормоза и заплахите в политиката

Шокиращата изневяра на булка часове преди да каже „да“

Шокиращата изневяра на булка часове преди да каже „да“

Свят Преди 1 час

Младоженката е изоставила съкрушения си съпруг на медения им месец

<p>&quot;Няма да играем футбол с Фон Дер Лайен&quot;</p>

Северномакедонският президент: ЕС ни скъса мрежата, няма да играем футбол с Фон Дер Лайен

Свят Преди 1 час

Евроинтеграцията на РСМ зависи от изпълнението на условията от Преговорната рамка, приета с консенсус от целия блок и от Скопие

Зеленски посети войските на фронтовата линия в Източна Украйна

Зеленски посети войските на фронтовата линия в Източна Украйна

Свят Преди 1 час

Там силите на Киев предприеха контраофанзива срещу руската армия

Инфлуенсърка измами милиони последователи, че страда от рак

Инфлуенсърка измами милиони последователи, че страда от рак

Свят Преди 1 час

Британи Милър обяви, че е диагностицирана с рак на стомаха в трети стадий през 2017 г. и изгради своята кариера

Расте броят на жертвите на опустошителния трус в Афганистан

Расте броят на жертвите на опустошителния трус в Афганистан

Свят Преди 1 час

Националната служба за справяне с бедствията съобщи, че само малка част пострадалите са тежко ранени

<p>2 години след приемането на еврото: Какъв е животът с единната валута в&nbsp;Хърватия&nbsp;</p>

2 години след като Хърватия прие еврото: БВП расте, но цените скочиха

Свят Преди 2 часа

БВП на страната за 2024 година е 3,9%, а кредитният рейтинг най-високият от 1997 година насам

Бъдещето на строителството е в устойчивите решения

Бъдещето на строителството е в устойчивите решения

България Преди 2 часа

Дейвид Бекъм

Сър Дейвид! Крал Чарлз удостои Бекъм с рицарско звание

Любопитно Преди 2 часа

Облечен в костюм, ушит специално за повода от неговата съпруга – модната дизайнерка Виктория Бекъм – бившият футболист беше посрещнат от крал Чарлз III в Уиндзор

Майка и дъщеря в синхрон: Синди Крофорд и Кая Гербер впечатлиха на гала вечерта на LACMA

Майка и дъщеря в синхрон: Синди Крофорд и Кая Гербер впечатлиха на гала вечерта на LACMA

Любопитно Преди 2 часа

Дик Чейни: Архитектът на американската мощ

Дик Чейни: Архитектът на американската мощ

Свят Преди 2 часа

В последните години от живота си обаче Чейни, все още твърд консерватор, беше до голяма степен изключен от партията си заради острата си критика към президента Доналд Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА, Кабаков се завръща

Gong.bg

В ЦСКА сложиха каски и ботуши преди дербито с Левски

Gong.bg

Жестоко убийство: Намериха удушен 42-годишен мъж във Варна

Nova.bg

Пиер Граменя: България няма да спасява по-богати държави от еврозоната

Nova.bg