Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

П рокуратурата е внесла в съда обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов, съобщи NOVA.
Петков: Не разбирам това обвинение
Обвинителите твърдят, че като премиер Петков е направил опит за принуда към тогавашния министър на електронното управление Александър Йоловски. А Божанов, също като министър на електронното управление, е обвинен в нарушаване на закона за защита на класифицираната информация.
Божанов: Ще се откажа от имунитета си, Петков: Абсурдно обвинение
Още не е ясно дали съдът ще приеме обвинителния акт.