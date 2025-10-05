България

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Все още не е ясно дали съдът ще го приеме

5 октомври 2025, 13:15
Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Зафиров: Работим по това пострадалите от наводненията да получат обезщетения и помощи

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

Кметове алармират: Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край

Гора вместо вода: Нивото на река Дунав край Лом е критично ниско

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

П рокуратурата е внесла в съда обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов, съобщи NOVA.

Петков: Не разбирам това обвинение

Обвинителите твърдят, че като премиер Петков е направил опит за принуда към тогавашния министър на електронното управление Александър Йоловски. А Божанов, също като министър на електронното управление, е обвинен в нарушаване на закона за защита на класифицираната информация.

Божанов: Ще се откажа от имунитета си, Петков: Абсурдно обвинение

Още не е ясно дали съдът ще приеме обвинителния акт.

Източник: nova.bg    
Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на

Тръмп: Щом и

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Преди 7 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Преди 5 часа
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Преди 6 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Преди 6 часа

Всичко от днес

