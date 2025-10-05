Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"

Кметове алармират: Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

Зафиров: Работим по това пострадалите от наводненията да получат обезщетения и помощи

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

П рокуратурата е внесла в съда обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов, съобщи NOVA.

Петков: Не разбирам това обвинение

Обвинителите твърдят, че като премиер Петков е направил опит за принуда към тогавашния министър на електронното управление Александър Йоловски. А Божанов, също като министър на електронното управление, е обвинен в нарушаване на закона за защита на класифицираната информация.

Божанов: Ще се откажа от имунитета си, Петков: Абсурдно обвинение

Още не е ясно дали съдът ще приеме обвинителния акт.