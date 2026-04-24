Прокуратурата се самосезира за предполагаеми злоупотреби в АПИ

Поводът е публикация на Антикорупционния фонд

24 април 2026, 12:31
Прокуратурата се самосезира за предполагаеми злоупотреби в АПИ
С офийската градска прокуратура ръководи разследване за злоупотреби в Агенция „Пътна инфраструктура“. То е по повод публикация на Антикорупционния фонд.

През март 2026 г. Софийската градска прокуратура се самосезира по статия на Антикорупционния фонд от 25.02.2026 г., озаглавена „По следите на безплатната пътна помощ: Разследване на АКФ разкрива потенциални злоупотреби в АПИ за стотици милиони“. Статията касае „схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка, по която се отклоняват най-малко 14 милиона лева на месец (малко над 7 милиона евро)“. Твърди се, че от 2025 г. насам Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) незаконно е превъзложила на фирма „Юнит Асист“ ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ за гражданите. От своя страна дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми.

Публикацията се спира върху обремененото съдебно минало на собственика на търговското дружество. Твърди се, че никоя държавна институция не е информирала публично гражданите за съществуването на услугата „безплатна пътна помощ“, въпреки че тя присъства неизменно в договорите за пътна поддръжка поне от 2014 г. насам. Посочва се и че „свидетели от бранша говорят и за опити за налагане на монопол в полза на „Юнит Асист“ с помощта на държавни институции, както и за натиск над конкуренти, заплахи и изнудване на пострадали в ПТП“. В следващите редове на публикацията са дадени подробности относно твърдяната схема.

По случая е извършена проверка, по данните от която с постановление на наблюдаващия прокурор в СГП е образувано досъдебно производство. Предмет на разследването е престъпление против стопанството.

Разпитват се свидетели, изискани са документи от Агенция „Пътна инфраструктура“, провеждат се и други действия по разследването, свързани със събиране и проверка на доказателства. Предмет на разследване е дейността на лица, които не са служители на Министерството на вътрешните работи.  

В края на март от фирма „Юнит Асист“ отрекоха нарушения по договора за безплатна пътна помощ. Представители на компанията направиха изявление, след като името на фирмата беше споменато по време на разговор в "Здравей, България" от служебния министър на регионалното развитие и благоустройство Николай Найденов. 

Собственикът на "Юнит Асист" обясни каква е дейността на компанията му и какво представлява безплатната пътна помощ. "Договорът, който имаме, е от 1 август 2025 година. Той е сключен с много дружества, които са от частен характер. От 1 август е с „Автомагистрали“, след това и с много други", посочи Юлиян Янков. Той добави, че фирмата му разполага със собствени 10 броя тежки и леки автомобила за пътна помощ. "Но имаме 51 точки в цялата държава, на които е разположена тежка и лека техника. На всяка точка има по около 5 души персонал. Те са дежурни 24/7. Всички са оборудвани и с бодикамери. Аз лично съм разпоредил това, за да не се взимат пари и безплатната пътна помощ да е наистина безплатна", подчерта Янков. 

Съперничеството в The Floor достига точка на кипене

Съперничеството в The Floor достига точка на кипене

За първи път в България: Представят експозиция на Салвадор Дали в Перник

За първи път в България: Представят експозиция на Салвадор Дали в Перник

Трайков: Още няма отговор от турска страна за споразумението с „Боташ”

Трайков: Още няма отговор от турска страна за споразумението с „Боташ”

Унищожават над 3,5 тона негодно месо в Дулово

Унищожават над 3,5 тона негодно месо в Дулово

Шест нови случая на морбили са регистрирани в страната

Шест нови случая на морбили са регистрирани в страната

Лесна салата само с две съставки може да понижи кръвното ви налягане

Лесна салата само с две съставки може да понижи кръвното ви налягане

Мелания Тръмп и Уша Ванс очароваха на традиционния обяд на Първата дама

Мелания Тръмп и Уша Ванс очароваха на традиционния обяд на Първата дама

САЩ и ЕС със споразумение за критичните минерали

САЩ и ЕС със споразумение за критичните минерали

ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия

ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия

Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

Моджтаба Хаменей

NYT: Моджтаба Хаменей е тежко обезобразен, нуждае се от пластична операция

Мъж пострада при трудова злополука в Кранево

Мъж пострада при трудова злополука в Кранево

<p>Крим: &bdquo;Непотопяемият самолетоносач&ldquo;, за който Путин е готов да се бори до смърт</p>

На кого принадлежи Кримският полуостров

"Да, България" иска коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

"Да, България" иска коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"

OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"

<p>Кметът на Стара Загора се оттегля от ръководството на ГЕРБ</p>

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров се оттегля от ръководството на ГЕРБ

