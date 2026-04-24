Прокуратурата се самосезира за предполагаеми злоупотреби в АПИ

С офийската градска прокуратура ръководи разследване за злоупотреби в Агенция „Пътна инфраструктура“. То е по повод публикация на Антикорупционния фонд.

През март 2026 г. Софийската градска прокуратура се самосезира по статия на Антикорупционния фонд от 25.02.2026 г., озаглавена „По следите на безплатната пътна помощ: Разследване на АКФ разкрива потенциални злоупотреби в АПИ за стотици милиони“. Статията касае „схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка, по която се отклоняват най-малко 14 милиона лева на месец (малко над 7 милиона евро)“. Твърди се, че от 2025 г. насам Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) незаконно е превъзложила на фирма „Юнит Асист“ ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ за гражданите. От своя страна дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми.

Публикацията се спира върху обремененото съдебно минало на собственика на търговското дружество. Твърди се, че никоя държавна институция не е информирала публично гражданите за съществуването на услугата „безплатна пътна помощ“, въпреки че тя присъства неизменно в договорите за пътна поддръжка поне от 2014 г. насам. Посочва се и че „свидетели от бранша говорят и за опити за налагане на монопол в полза на „Юнит Асист“ с помощта на държавни институции, както и за натиск над конкуренти, заплахи и изнудване на пострадали в ПТП“. В следващите редове на публикацията са дадени подробности относно твърдяната схема.

По случая е извършена проверка, по данните от която с постановление на наблюдаващия прокурор в СГП е образувано досъдебно производство. Предмет на разследването е престъпление против стопанството.

Разпитват се свидетели, изискани са документи от Агенция „Пътна инфраструктура“, провеждат се и други действия по разследването, свързани със събиране и проверка на доказателства. Предмет на разследване е дейността на лица, които не са служители на Министерството на вътрешните работи.

В края на март от фирма „Юнит Асист“ отрекоха нарушения по договора за безплатна пътна помощ. Представители на компанията направиха изявление, след като името на фирмата беше споменато по време на разговор в "Здравей, България" от служебния министър на регионалното развитие и благоустройство Николай Найденов.

Собственикът на "Юнит Асист" обясни каква е дейността на компанията му и какво представлява безплатната пътна помощ. "Договорът, който имаме, е от 1 август 2025 година. Той е сключен с много дружества, които са от частен характер. От 1 август е с „Автомагистрали“, след това и с много други", посочи Юлиян Янков. Той добави, че фирмата му разполага със собствени 10 броя тежки и леки автомобила за пътна помощ. "Но имаме 51 точки в цялата държава, на които е разположена тежка и лека техника. На всяка точка има по около 5 души персонал. Те са дежурни 24/7. Всички са оборудвани и с бодикамери. Аз лично съм разпоредил това, за да не се взимат пари и безплатната пътна помощ да е наистина безплатна", подчерта Янков.