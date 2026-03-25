Гюров: Корупцията изяжда парите за ремонт на пътища

С лужебният премиер Андрей Гюров обяви, че ще поиска доклад от регионалния министър относно резултатите от проверката на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Преди началото на редовното заседание на Министерския съвет Гюров изрази подозрения за корупция в агенцията.

„България е на първо място по брой жертви при катастрофи. Ако в страна с толкова загинали хора, корупцията поглъща средствата за ремонт на пътищата, това е кражба на животи, а не просто на пари. Очаквам регионалният министър да докладва какво показва проверката в АПИ. Заварихме огромна поръчка за мантинели на стойност половин милиард евро“, коментира той.

Според премиера средства, планирани за четири години, са били усвоени за една.

„Дори „Пътна помощ“ протестира заради това, че в АПИ се краде, а не се ремонтира. Все още има недоволство заради лошото състояние на пътищата, не сме сигурни дали парите са използвани по предназначение. За нас е важно как ще действаме при извънредни ситуации, когато средствата са похарчени, а пътищата остават опасни. Призовавам МВР да разследва бързо и безкомпромисно при констатирани нарушения“, допълни Гюров.

Освен това днес се очаква правителството да даде повече яснота и по въпроса с финансовите обезщетения заради поскъпването на горивата.

Според приетите правила на служебния кабинет, парични ваучери ще се изплащат, ако цената на литър гориво достигне поне 1,60 евро в рамките на три последователни дни. Особено значение имат днешните цени, тъй като дизелът вече два дни поддържа нивото, необходимо за активиране на помощта.