Гюров: Корупцията изяжда парите за ремонт на пътища

"Това не е кражба на пари, а на човешки животи", заяви премиерът

25 март 2026, 10:42
Случаите на морбили във Врачанско се увеличават: Какви са рисковете и симптомите?

Спряха за 2 години правата на играча, ритнал в главата вратар на мач в Пловдив

Семейство остана без автомобил за минути, колата се издирвала от Шенген и Интерпол

България и Турция обсъждат нови мерки по границата заради ситуацията в Близкия изток

Нов опит за старт на делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Благовещение е! Защо на 25 март задължително трябва да излезете с пари в джоба и сити

МС обсъжда ново искане за сезиране на КС заради цените на горивата

Времето в сряда: Повече слънце, слаби валежи и до 16°

С лужебният премиер Андрей Гюров обяви, че ще поиска доклад от регионалния министър относно резултатите от проверката на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Преди началото на редовното заседание на Министерския съвет Гюров изрази подозрения за корупция в агенцията.

„България е на първо място по брой жертви при катастрофи. Ако в страна с толкова загинали хора, корупцията поглъща средствата за ремонт на пътищата, това е кражба на животи, а не просто на пари. Очаквам регионалният министър да докладва какво показва проверката в АПИ. Заварихме огромна поръчка за мантинели на стойност половин милиард евро“, коментира той.

Според премиера средства, планирани за четири години, са били усвоени за една.

„Дори „Пътна помощ“ протестира заради това, че в АПИ се краде, а не се ремонтира. Все още има недоволство заради лошото състояние на пътищата, не сме сигурни дали парите са използвани по предназначение. За нас е важно как ще действаме при извънредни ситуации, когато средствата са похарчени, а пътищата остават опасни. Призовавам МВР да разследва бързо и безкомпромисно при констатирани нарушения“, допълни Гюров.

Освен това днес се очаква правителството да даде повече яснота и по въпроса с финансовите обезщетения заради поскъпването на горивата.

Според приетите правила на служебния кабинет, парични ваучери ще се изплащат, ако цената на литър гориво достигне поне 1,60 евро в рамките на три последователни дни. Особено значение имат днешните цени, тъй като дизелът вече два дни поддържа нивото, необходимо за активиране на помощта.

По темата

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Време за промяна или запазване на статуквото – в каква посока ще поеме Унгария

Откриха човешко тяло под Коматевския надлез в Пловдив

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

Защо кучетата обичат да носят пръчки

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Ирански ракети удариха
Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия
Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Как се променя цената на „Гражданска отговорност“ с новата система за проследяване на нарушенията

България Преди 11 минути

Край на фиксираните цени: Нови промени в „Гражданска отговорност“ предвиждат следене на катастрофите 5 години назад. Как дигиталното досие ще определя цената на полицата, защо смяната на компанията вече няма да крие ПТП и кои трикове за измама отпадат

България Преди 40 минути

Руски дрон удари електроцентралата "Аувере" в Естония

При инцидента няма пострадали

Янкулов поиска ВАС да сезира Съда на ЕС за "вечния' мандат на и.ф. главен прокурор

Според него тълкуването на прокурорската колегия на практика създава възможност Борислав Сарафов да остане безсрочно на поста

Пожар в руското балтийско пристанище Уст-Луга след мащабна украинска атака

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 389 украински дрона на територията на страната

Нямам съмнение: Hyundai Ioniq 6 N е най-якият електромобил (тест драйв)

Далеч не съм карал всички EV-та на планетата, но знам, че този лекува болестта, от която страдат всички останали електромобили, които съм тествал – скуката. А този дори спокойно застава срещу BMW M3

Кризата в Куба: Кораб достави медицински материали, храна и соларни панели

Той е част от инициативата „Конвой Нашата Америка“

Израел иска да контролира Южен Ливан "до второ нареждане"

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че израелската армия ще контролира Южен Ливан до река Литани “до второ нареждане”

Какви ще са възнагражденията за изборните комисии у нас и в чужбина

Съгласно Изборния кодекс ЦИК определя сумите по собствена методика

Кирил Любенов се сбогува с Кухнята на Ада

Шеф Ангелов направи ключова рокада при Сините и Червените

Кирил Любенов от Hell’s Kitchen: От пица на парче до мечтата за собствен ресторант (ВИДЕО)

Младенов пред Съвета за сигурност на ООН: Разоръжаването в Газа е единственият път напред

В първото си изказване като Върховен представител за Газа той очерта рамка за бъдещето на региона и предупреди за риска от нова ескалация

Иран отговори на Тръмп: Никога няма да се споразумеем с някого като Вас

Говорител на иранските въоръжени сили отхвърли твърденията на Тръмп, че Техеран иска сделка за прекратяване на войната в Близкия изток

Намериха тефтери с имена и 24 500 евро при акция във Вълчедръм

Полицейските операции срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления, свързани с политическите права на гражданите, продължават

Над 60 000 български граждани в 68 държави са подали заявления за гласуване в чужбина

Срокът изтече в полунощ българско време

Ескалацията продължава: Иран удари Израел и бази на САЩ в региона

Те са били поразени с прецизни ракети, както и с ударни дронове

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Любо Нейков тръгва на турне с „Голям праз", играе с Шкумбата и поставя финал в НДК

Edna.bg

Сара Джесика Паркър: жената, която превърна любовта и обувките в религия

Edna.bg

Керкез иска играч на ЦСКА в Атромитос

Gong.bg

Ботев Пловдив се похвали с национал

Gong.bg

Влиза в сила мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Nova.bg

„Кражба на животи“: Андрей Гюров изиска резултатите от проверката на АПИ заради подозрения за корупция

Nova.bg