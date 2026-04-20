"Прогресивна България" триумфира: Вижте мащабния план, който обещава да промени държавата (ПЪЛНА ПРОГРАМА)

20 април 2026, 11:06
К оалицията "Прогресивна България" излиза като първа политическа сила при последните обобщени данни от парламентарния вот, като същевременно представя и мащабна управленска програма, обхващаща реформи в икономиката, институциите, социалната политика, образованието, сигурността и енергетиката.

По данни към 10:40ч. на 20.04.2026 г., при обработени 91.68% от протоколите на СИК в районните избирателни комисии, "Прогресивна България" води убедително с 44.691%.

Официалните данни на ЦИК показват разместване в подреждането на политическите сили, като коалицията ПП-ДБ заема второ място с минимална преднина пред ГЕРБ-СДС.

Резултати към момента:

  1. "Прогресивна България" - 44.691%
  2. ГЕРБ-СДС - 13.398%
  3. ПП-ДБ - 13.210%
  4. ДПС - 6.233% 
  5. "Възраждане" - 4.354

Към момента пет формации сигурно преминават прага за влизане в 52-рото Народно събрание, докато други остават около или под 4-процентната бариера.

  • Какво предвижда програмата на "Прогресивна България"

Политическата платформа на коалицията обхваща широк набор от приоритети, насочени към институционални реформи, икономическо развитие и модернизация на държавата.

Ето какво посочват от "Прогресивна България" на официалната си интернет страница:

Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността

  • Отстраняване на олигархията от достъпа до политическата власт
  • Отстраняване на олигархията от достъп до публичния ресурс
  • Укрепване на върховенството на правото
  • AI контрол върху обществените поръчки

В документа се посочва, че като първоначално условие се предвижда "отстраняване на върха на олигархичната пирамида от политическата власт". За целта се предлага формиране на анти-олигархично мнозинство в Народното събрание, което да подкрепя законови промени и действия на изпълнителната власт.

  • Ограничаване на достъпа до публични ресурси

Сред основните мерки е "отрязване на олигархията от достъп до публичните ресурси". Предвиждат се:

  1. строга финансова политика и засилен контрол върху публичните бюджети
  2. ревизия на ключови обществени поръчки, включително проверки на разходи, срокове и качество
  3. санкции при неизпълнение или лошо качество
  4. публичен регистър на компрометирани изпълнители
  5. установяване на посредници между властта и икономически структури
  6. проверки за подставени лица и съответствие на доходите
  7. използване на одитни доклади на Сметната палата
  8. премахване на регулаторни преференции, картели и монополи
  9. определяне на референтни стойности при инфраструктурни проекти

Защита на бизнеса

Програмата предвижда мерки за "освобождаване на бизнеса от рекета на олигархията", включително:

  1. повишаване на доверието между държава и бизнес
  2. насърчаване на сигнали към разследващите органи
  3. гаранции за защита на бизнеса при посегателства

Реформи в правоохранителната система

Предвидени са реформи в МВР и специалните служби, както и засилено разкриване на корупционни зависимости. Планира се сътрудничество с международни партньори за проследяване на активи в чужбина и засилване на структурите за конфискация на имущество с неясен произход.

Върховенство на правото и съдебна реформа

В програмата се предвижда:

  1. избор на нов ВСС и инспекторат чрез прозрачни процедури
  2. повишена отчетност на прокуратурата и засилен контрол върху главния прокурор
  3. подобряване на законодателния процес и предварителна оценка на въздействието
  4. възстановяване на институционалния баланс, включително правомощия на президента при служебно правителство
  5. дигитализация на съдебните услуги и електронни дела
  6. ограничаване на дългосрочното командироване на магистрати
  7. разширяване на съдебния контрол при отказ за досъдебни производства

Антикорупционни мерки

Предвиждат се:

  1. реформа на антикорупционните органи
  2. засилена защита на подателите на сигнали
  3. прозрачност в наказателните производства по високопрофилни случаи
  4. по-строг контрол при назначения в администрацията
  5. регулярни обучения на служителите

Медийна среда

Програмата включва:

  1. пълна прозрачност на медийната собственост
  2. законови промени за независимост на обществените медии
  3. защита на журналистическите източници
  4. подкрепа за разследваща журналистика
  5. Дигитализация и контрол на публичните разходи

Предвижда се въвеждане на система за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА), базирана на изкуствен интелект. Тя ще обхваща целия процес по обществени поръчки и публични разходи - от планиране до изпълнение, като ще сигнализира за нередности и ще уведомява компетентните органи.

Ускорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност

  • Икономика с висока добавена стойност
  • Стабилна и предвидима фискална политика
  • По-малко регулации за бизнеса
  • Инвестиции в иновации и технологии

Модерна инфраструктура и свързаност

  • Магистрали, железници, бъдеще
  • Модерна инфраструктура за всеки регион
  • Дигитална трансформация за икономически растеж
  • Качествени ВиК услуги на справедливи цени

Социална справедливост и достойни доходи

  • Силна социална защита за всеки
  • Устойчив ръст на доходите
  • Намаляване на бедността и неравенствата
  • Активни политики за заетост

Румен Радев: Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха

Достъпно и качествено образование

  • Качествено образование за всяко дете
  • Мотивирани учители и модерни училища
  • Здрава връзка образование - наука - икономика
  • Науката - двигател на иновациите и обществото

Достъпно и качествено здравеопазване

  • От болнично лечение към профилактика и превенция
  • Намаляване на доплащането от пациента
  • Ефективно управление на здравната система
  • Достъпно здравеопазване за всички региони

Бъдеще за младите

  • Младите остават, България просперира
  • Първа работа, реална перспектива
  • Подкрепа за младежко предприемачество
  • Активно гражданско участие и младежки диалог

Румен Радев: Резултатите от изборите са победа на надеждата над недоверието

Чиста околна среда и опазване на българската природа

  • Право на чист въздух и вода
  • Интегрирани политики за околна среда
  • Баланс между икономика и природа
  • Стриктен контрол на екологичните норми

Обществен ред и сигурност

  • Ясни правила, законност и ред
  • Засилена борба с престъпността и разпространението на наркотици
  • Сигурност в дома и на улицата
  • Противодействие на нелегалната миграция

Отбрана

  • Привличане и задържане на качествени кадри
  • Ускорена модернизация
  • Нови технологии с асиметричен ефект
  • Модерни отбранителни способности
  • Повишена оперативна съвместимост

Румен Радев: "Прогресивна България" печели безапелационно

Туризъм

  • Високо качество в 4 сезона
  • Свързаност и достъпност
  • Агресивен маркетинг
  • Подготвени кадри

Развитие на културата като гарант за идентичност и просперитет

  • Творецът - основен приоритет
  • Устойчиво и прозрачно финансиране
  • Модерни културни институции
  • Опазване на културното наследство

Достойна и активна България в ЕС и пред света

  • Сигурност, стабилност и международен авторитет
  • Силен български глас в ЕС
  • България - ключов регионален фактор
  • Грижа за българите в чужбина

Спортът - здрава нация и национална гордост

  • Масов спорт за всички възрасти
  • Модерна спортна инфраструктура
  • Подкрепа за федерациите и клубовете
  • Спортът - национален престиж и гордост

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ-СДС за второто място

Енергетика

  • Евтина и сигурна енергия за домакинствата и бизнеса
  • България - регионален енергиен лидер
  • Максимална енергийна автономия
  • Модерна и надеждна енергийна инфраструктура

Земеделие, храни и гори

  • Хранителната сигурност - стратегически приоритет
  • Коопериране и къси вериги на доставка
  • Подкрепа за селските региони
  • Стратегически инвестиции в напояването

AI в администрация, образование и икономика

  • България като регионален център за AI и иновации
  • AI за контрол на публични възлагания и разходи
  • Дигитална администрация в помощ на хората и бизнеса
  • Национални образователни програми за цифрови и AI умения

"Прогресивна България" очертава амбициозна програма за дълбока модернизация на държавата, като паралелно с това води убедително в изборната надпревара според актуалните резултати при почти приключило преброяване.

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?

Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?

Всичко, което трябва да знаете преди да изтеглите кредит

Всичко, което трябва да знаете преди да изтеглите кредит

pariteni.bg
„Отговорни на пътя“ еп. 4: Гумите са най-важният компонент в автомобила (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“ еп. 4: Гумите са най-важният компонент в автомобила (ВИДЕО)

carmarket.bg
<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 1 ден
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Ексклузивно

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 1 ден
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 1 ден
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

Отчаян апел: Откраднаха медицинската апаратура на децата на звезда от Little Mix

Свят Преди 10 минути

Изпълнителката предлага £10 000 награда за откриването на автомобила, в който се е намирало оборудването за близначките ѝ, страдащи от мускулна атрофия

Германка е задържана в Русия с взривно устройство в раницата

Германка е задържана в Русия с взривно устройство в раницата

Свят Преди 20 минути

По данни на руските служби самоделното взривно устройство е трябвало да бъде задействано в близост до обект на силите за сигурност в град Пятигорск

Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

България Преди 36 минути

Вижте къде няма парно и топла вода:

<p>Световните агенции за Радев: Край на нестабилността или завой към Русия?</p>

Световните агенции за Радев: Край на нестабилността или завой към Русия?

България Преди 40 минути

Световните агенции отбелязаха изборната победа с убедителен резултат на партия „Прогресивна България”, водена от доскорошния президент Румен Радев

,

Как 20 минути сред природата могат да подобрят здравето ви

Любопитно Преди 45 минути

Престоят на открито задейства измерими промени в тялото: от понижаване на хормоните на стреса до подобряване на здравето на червата

Шер откри, че има тайна 15-годишна внучка

Шер откри, че има тайна 15-годишна внучка

Любопитно Преди 47 минути

Шер откри своята 14-годишна тайна внучка Евър, дъщеря на сина ѝ Илайджа Блу Олман и модела Кейти Едуардс. Поп иконата вече поддържа връзка с детето, докато паралелно води съдебна битка за попечителство над Илайджа поради тежките му зависимости

Израелската армия предупреди ливанците да не се връщат в южната част на страната

Израелската армия предупреди ливанците да не се връщат в южната част на страната

Свят Преди 49 минути

Частично е възстановен и достъпът до моста Бурж Рахал-Тир

Две катастрофи в Хасковско, дете и мъж са с опасност за живота

Две катастрофи в Хасковско, дете и мъж са с опасност за живота

България Преди 1 час

Автомобил се преобърна в канавка, водачът е с положителна проба за алкохол

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

Свят Преди 1 час

Те са идентифицирани като Мохамад Масум Шани и Хамед Валиди

Алек Болдуин отново пред съда: Актьорът е изправен пред гражданско дело за фаталната стрелба

Алек Болдуин отново пред съда: Актьорът е изправен пред гражданско дело за фаталната стрелба

Свят Преди 1 час

Въпреки че наказателните обвинения бяха свалени, съдия в Лос Анджелис допусна иска на осветителя от снимачната площадка

Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения

Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения

България Преди 1 час

Регистрирани са и други нередности

Умните домове са модерни, но трябва да внимаваме с тях

Умните домове са модерни, но трябва да внимаваме с тях

Технологии Преди 1 час

Увеличава се интересът към устройствата за умен дом, като камери, сензори за автоматизация, контакти и други аксесоари. Те могат да са много практични, но и създават свои особени рискове, за които трябва да се внимава, особено с някои джаджи

.

Мистерията е разкрита: Учени откриха неочакван източник на метан в океана

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване разкрива как недостигът на хранителни вещества в затоплящите се води активира бактерии, произвеждащи метан. Учените предупреждават за опасен цикъл: по-топлите океани ще изпускат все повече парникови газове, ускорявайки промените в климата

Бразилският президент с остра атака срещу САЩ - войната в Иран е "лудост"

Бразилският президент с остра атака срещу САЩ - войната в Иран е "лудост"

Свят Преди 2 часа

80-годишният лидер призова съвременните технологии да се използват не за войни, а "за по-устойчив и сигурен свят"

Фон дер Лайен призова за бързи реформи в Унгария

Фон дер Лайен призова за бързи реформи в Унгария

Свят Преди 2 часа

Целта е да бъдат освободени замразени средства за страната

Токсичните хора около нас: 10 признака, че общувате с енергиен вампир

Токсичните хора около нас: 10 признака, че общувате с енергиен вампир

Любопитно Преди 2 часа

Тези личности рядко изглеждат заплашително. Най-често това е някой от близкото ви обкръжение, чието присъствие неусетно се превръща в непосилно бреме

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

От бурни любови до Холивудска слава: историята на Кармен Електра

Edna.bg

Нора Караиванова: Опитах с всички сили да те задържа, мое мило момче

Edna.bg

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Gong.bg

Халанд забрави добрите обноски на живо по ТВ

Gong.bg

При 96.41% обработени протоколи: „Прогресивна България” печели вота, ГЕРБ-СДС е втора политическа сила (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Демография на вота: За кого гласуваха българите

Nova.bg