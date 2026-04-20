"Прогресивна България" триумфира: Вижте мащабния план, който обещава да промени държавата (ПЪЛНА ПРОГРАМА)

К оалицията "Прогресивна България" излиза като първа политическа сила при последните обобщени данни от парламентарния вот, като същевременно представя и мащабна управленска програма, обхващаща реформи в икономиката, институциите, социалната политика, образованието, сигурността и енергетиката.
По данни към 10:40ч. на 20.04.2026 г., при обработени 91.68% от протоколите на СИК в районните избирателни комисии, "Прогресивна България" води убедително с 44.691%.
Официалните данни на ЦИК показват разместване в подреждането на политическите сили, като коалицията ПП-ДБ заема второ място с минимална преднина пред ГЕРБ-СДС.
Резултати към момента:
- "Прогресивна България" - 44.691%
- ГЕРБ-СДС - 13.398%
- ПП-ДБ - 13.210%
- ДПС - 6.233%
- "Възраждане" - 4.354
Към момента пет формации сигурно преминават прага за влизане в 52-рото Народно събрание, докато други остават около или под 4-процентната бариера.
- Какво предвижда програмата на "Прогресивна България"
Политическата платформа на коалицията обхваща широк набор от приоритети, насочени към институционални реформи, икономическо развитие и модернизация на държавата.
Ето какво посочват от "Прогресивна България" на официалната си интернет страница:
Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността
- Отстраняване на олигархията от достъпа до политическата власт
- Отстраняване на олигархията от достъп до публичния ресурс
- Укрепване на върховенството на правото
- AI контрол върху обществените поръчки
В документа се посочва, че като първоначално условие се предвижда "отстраняване на върха на олигархичната пирамида от политическата власт". За целта се предлага формиране на анти-олигархично мнозинство в Народното събрание, което да подкрепя законови промени и действия на изпълнителната власт.
- Ограничаване на достъпа до публични ресурси
Сред основните мерки е "отрязване на олигархията от достъп до публичните ресурси". Предвиждат се:
- строга финансова политика и засилен контрол върху публичните бюджети
- ревизия на ключови обществени поръчки, включително проверки на разходи, срокове и качество
- санкции при неизпълнение или лошо качество
- публичен регистър на компрометирани изпълнители
- установяване на посредници между властта и икономически структури
- проверки за подставени лица и съответствие на доходите
- използване на одитни доклади на Сметната палата
- премахване на регулаторни преференции, картели и монополи
- определяне на референтни стойности при инфраструктурни проекти
Защита на бизнеса
Програмата предвижда мерки за "освобождаване на бизнеса от рекета на олигархията", включително:
- повишаване на доверието между държава и бизнес
- насърчаване на сигнали към разследващите органи
- гаранции за защита на бизнеса при посегателства
Реформи в правоохранителната система
Предвидени са реформи в МВР и специалните служби, както и засилено разкриване на корупционни зависимости. Планира се сътрудничество с международни партньори за проследяване на активи в чужбина и засилване на структурите за конфискация на имущество с неясен произход.
Върховенство на правото и съдебна реформа
В програмата се предвижда:
- избор на нов ВСС и инспекторат чрез прозрачни процедури
- повишена отчетност на прокуратурата и засилен контрол върху главния прокурор
- подобряване на законодателния процес и предварителна оценка на въздействието
- възстановяване на институционалния баланс, включително правомощия на президента при служебно правителство
- дигитализация на съдебните услуги и електронни дела
- ограничаване на дългосрочното командироване на магистрати
- разширяване на съдебния контрол при отказ за досъдебни производства
Антикорупционни мерки
Предвиждат се:
- реформа на антикорупционните органи
- засилена защита на подателите на сигнали
- прозрачност в наказателните производства по високопрофилни случаи
- по-строг контрол при назначения в администрацията
- регулярни обучения на служителите
Медийна среда
Програмата включва:
- пълна прозрачност на медийната собственост
- законови промени за независимост на обществените медии
- защита на журналистическите източници
- подкрепа за разследваща журналистика
- Дигитализация и контрол на публичните разходи
Предвижда се въвеждане на система за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА), базирана на изкуствен интелект. Тя ще обхваща целия процес по обществени поръчки и публични разходи - от планиране до изпълнение, като ще сигнализира за нередности и ще уведомява компетентните органи.
Ускорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност
- Икономика с висока добавена стойност
- Стабилна и предвидима фискална политика
- По-малко регулации за бизнеса
- Инвестиции в иновации и технологии
Модерна инфраструктура и свързаност
- Магистрали, железници, бъдеще
- Модерна инфраструктура за всеки регион
- Дигитална трансформация за икономически растеж
- Качествени ВиК услуги на справедливи цени
Социална справедливост и достойни доходи
- Силна социална защита за всеки
- Устойчив ръст на доходите
- Намаляване на бедността и неравенствата
- Активни политики за заетост
Достъпно и качествено образование
- Качествено образование за всяко дете
- Мотивирани учители и модерни училища
- Здрава връзка образование - наука - икономика
- Науката - двигател на иновациите и обществото
Достъпно и качествено здравеопазване
- От болнично лечение към профилактика и превенция
- Намаляване на доплащането от пациента
- Ефективно управление на здравната система
- Достъпно здравеопазване за всички региони
Бъдеще за младите
- Младите остават, България просперира
- Първа работа, реална перспектива
- Подкрепа за младежко предприемачество
- Активно гражданско участие и младежки диалог
Чиста околна среда и опазване на българската природа
- Право на чист въздух и вода
- Интегрирани политики за околна среда
- Баланс между икономика и природа
- Стриктен контрол на екологичните норми
Обществен ред и сигурност
- Ясни правила, законност и ред
- Засилена борба с престъпността и разпространението на наркотици
- Сигурност в дома и на улицата
- Противодействие на нелегалната миграция
Отбрана
- Привличане и задържане на качествени кадри
- Ускорена модернизация
- Нови технологии с асиметричен ефект
- Модерни отбранителни способности
- Повишена оперативна съвместимост
Туризъм
- Високо качество в 4 сезона
- Свързаност и достъпност
- Агресивен маркетинг
- Подготвени кадри
Развитие на културата като гарант за идентичност и просперитет
- Творецът - основен приоритет
- Устойчиво и прозрачно финансиране
- Модерни културни институции
- Опазване на културното наследство
Достойна и активна България в ЕС и пред света
- Сигурност, стабилност и международен авторитет
- Силен български глас в ЕС
- България - ключов регионален фактор
- Грижа за българите в чужбина
Спортът - здрава нация и национална гордост
- Масов спорт за всички възрасти
- Модерна спортна инфраструктура
- Подкрепа за федерациите и клубовете
- Спортът - национален престиж и гордост
Енергетика
- Евтина и сигурна енергия за домакинствата и бизнеса
- България - регионален енергиен лидер
- Максимална енергийна автономия
- Модерна и надеждна енергийна инфраструктура
Земеделие, храни и гори
- Хранителната сигурност - стратегически приоритет
- Коопериране и къси вериги на доставка
- Подкрепа за селските региони
- Стратегически инвестиции в напояването
AI в администрация, образование и икономика
- България като регионален център за AI и иновации
- AI за контрол на публични възлагания и разходи
- Дигитална администрация в помощ на хората и бизнеса
- Национални образователни програми за цифрови и AI умения
"Прогресивна България" очертава амбициозна програма за дълбока модернизация на държавата, като паралелно с това води убедително в изборната надпревара според актуалните резултати при почти приключило преброяване.