"Прогресивна България" триумфира: Вижте мащабния план, който обещава да промени държавата (ПЪЛНА ПРОГРАМА)

К оалицията "Прогресивна България" излиза като първа политическа сила при последните обобщени данни от парламентарния вот, като същевременно представя и мащабна управленска програма, обхващаща реформи в икономиката, институциите, социалната политика, образованието, сигурността и енергетиката.

По данни към 10:40ч. на 20.04.2026 г., при обработени 91.68% от протоколите на СИК в районните избирателни комисии, "Прогресивна България" води убедително с 44.691%.

Официалните данни на ЦИК показват разместване в подреждането на политическите сили, като коалицията ПП-ДБ заема второ място с минимална преднина пред ГЕРБ-СДС.

Резултати към момента:

"Прогресивна България" - 44.691% ГЕРБ-СДС - 13.398% ПП-ДБ - 13.210% ДПС - 6.233% "Възраждане" - 4.354

Към момента пет формации сигурно преминават прага за влизане в 52-рото Народно събрание, докато други остават около или под 4-процентната бариера.

Какво предвижда програмата на "Прогресивна България"

Политическата платформа на коалицията обхваща широк набор от приоритети, насочени към институционални реформи, икономическо развитие и модернизация на държавата.

Ето какво посочват от "Прогресивна България" на официалната си интернет страница:

Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността

Отстраняване на олигархията от достъпа до политическата власт

Отстраняване на олигархията от достъп до публичния ресурс

Укрепване на върховенството на правото

AI контрол върху обществените поръчки

В документа се посочва, че като първоначално условие се предвижда "отстраняване на върха на олигархичната пирамида от политическата власт". За целта се предлага формиране на анти-олигархично мнозинство в Народното събрание, което да подкрепя законови промени и действия на изпълнителната власт.

Ограничаване на достъпа до публични ресурси

Сред основните мерки е "отрязване на олигархията от достъп до публичните ресурси". Предвиждат се:

строга финансова политика и засилен контрол върху публичните бюджети ревизия на ключови обществени поръчки, включително проверки на разходи, срокове и качество санкции при неизпълнение или лошо качество публичен регистър на компрометирани изпълнители установяване на посредници между властта и икономически структури проверки за подставени лица и съответствие на доходите използване на одитни доклади на Сметната палата премахване на регулаторни преференции, картели и монополи определяне на референтни стойности при инфраструктурни проекти

Защита на бизнеса

Програмата предвижда мерки за "освобождаване на бизнеса от рекета на олигархията", включително:

повишаване на доверието между държава и бизнес насърчаване на сигнали към разследващите органи гаранции за защита на бизнеса при посегателства

Реформи в правоохранителната система

Предвидени са реформи в МВР и специалните служби, както и засилено разкриване на корупционни зависимости. Планира се сътрудничество с международни партньори за проследяване на активи в чужбина и засилване на структурите за конфискация на имущество с неясен произход.

Върховенство на правото и съдебна реформа

В програмата се предвижда:

избор на нов ВСС и инспекторат чрез прозрачни процедури повишена отчетност на прокуратурата и засилен контрол върху главния прокурор подобряване на законодателния процес и предварителна оценка на въздействието възстановяване на институционалния баланс, включително правомощия на президента при служебно правителство дигитализация на съдебните услуги и електронни дела ограничаване на дългосрочното командироване на магистрати разширяване на съдебния контрол при отказ за досъдебни производства

Антикорупционни мерки

Предвиждат се:

реформа на антикорупционните органи засилена защита на подателите на сигнали прозрачност в наказателните производства по високопрофилни случаи по-строг контрол при назначения в администрацията регулярни обучения на служителите

Медийна среда

Програмата включва:

пълна прозрачност на медийната собственост законови промени за независимост на обществените медии защита на журналистическите източници подкрепа за разследваща журналистика Дигитализация и контрол на публичните разходи

Предвижда се въвеждане на система за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА), базирана на изкуствен интелект. Тя ще обхваща целия процес по обществени поръчки и публични разходи - от планиране до изпълнение, като ще сигнализира за нередности и ще уведомява компетентните органи.

Ускорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност

Икономика с висока добавена стойност

Стабилна и предвидима фискална политика

По-малко регулации за бизнеса

Инвестиции в иновации и технологии

Модерна инфраструктура и свързаност

Магистрали, железници, бъдеще

Модерна инфраструктура за всеки регион

Дигитална трансформация за икономически растеж

Качествени ВиК услуги на справедливи цени

Социална справедливост и достойни доходи

Силна социална защита за всеки

Устойчив ръст на доходите

Намаляване на бедността и неравенствата

Активни политики за заетост

Достъпно и качествено образование

Качествено образование за всяко дете

Мотивирани учители и модерни училища

Здрава връзка образование - наука - икономика

Науката - двигател на иновациите и обществото

Достъпно и качествено здравеопазване

От болнично лечение към профилактика и превенция

Намаляване на доплащането от пациента

Ефективно управление на здравната система

Достъпно здравеопазване за всички региони

Бъдеще за младите

Младите остават, България просперира

Първа работа, реална перспектива

Подкрепа за младежко предприемачество

Активно гражданско участие и младежки диалог

Чиста околна среда и опазване на българската природа

Право на чист въздух и вода

Интегрирани политики за околна среда

Баланс между икономика и природа

Стриктен контрол на екологичните норми

Обществен ред и сигурност

Ясни правила, законност и ред

Засилена борба с престъпността и разпространението на наркотици

Сигурност в дома и на улицата

Противодействие на нелегалната миграция

Отбрана

Привличане и задържане на качествени кадри

Ускорена модернизация

Нови технологии с асиметричен ефект

Модерни отбранителни способности

Повишена оперативна съвместимост

Туризъм

Високо качество в 4 сезона

Свързаност и достъпност

Агресивен маркетинг

Подготвени кадри

Развитие на културата като гарант за идентичност и просперитет

Творецът - основен приоритет

Устойчиво и прозрачно финансиране

Модерни културни институции

Опазване на културното наследство

Достойна и активна България в ЕС и пред света

Сигурност, стабилност и международен авторитет

Силен български глас в ЕС

България - ключов регионален фактор

Грижа за българите в чужбина

Спортът - здрава нация и национална гордост

Масов спорт за всички възрасти

Модерна спортна инфраструктура

Подкрепа за федерациите и клубовете

Спортът - национален престиж и гордост

Енергетика

Евтина и сигурна енергия за домакинствата и бизнеса

България - регионален енергиен лидер

Максимална енергийна автономия

Модерна и надеждна енергийна инфраструктура

Земеделие, храни и гори

Хранителната сигурност - стратегически приоритет

Коопериране и къси вериги на доставка

Подкрепа за селските региони

Стратегически инвестиции в напояването

AI в администрация, образование и икономика

България като регионален център за AI и иновации

AI за контрол на публични възлагания и разходи

Дигитална администрация в помощ на хората и бизнеса

Национални образователни програми за цифрови и AI умения

"Прогресивна България" очертава амбициозна програма за дълбока модернизация на държавата, като паралелно с това води убедително в изборната надпревара според актуалните резултати при почти приключило преброяване.