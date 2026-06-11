„Прогресивна България“: 3,8 млрд. евро е максимален лимит, не автоматично планирано теглене на дълг

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З аложеното увеличение на държавния дълг до 3,8 млрд. евро представлява максимален лимит, а не автоматично планирано поемане на нови задължения. Tова обясни в ефира на NOVA депутатът от „Прогресивна България“ и член на комисията по бюджет и финанси Стефан Белчев.

По думите му в законодателния текст изрично е записано, че става дума за горна граница, като реалното усвояване на средствата ще зависи от финансовите нужди на държавата и пазарните условия.

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Народното събрание вече одобри на първо четене промени в т.нар. удължителен бюджет, с които се предвижда повишаване на тавана на новия държавен дълг.

Белчев подчерта, че целта е осигуряване на по-голяма гъвкавост при управлението на публичните финанси, особено в условия на повишена несигурност и очаквано затягане на финансовите пазари.

Растящи лихви и нужда от буфери

Депутатът обърна внимание, че бързото осигуряване на финансиране е важно заради очакваното покачване на лихвените нива.

„След юли нещата ще станат много по-сложни и лихвите ще бъдат много по-високи, т.е. ще губим повече средства от лихвени плащания“, посочи той.

Белчев представи и ориентировъчни данни за ликвидността на държавата. По негови думи наличните средства в БНБ са около 4,4 млрд. евро, от които приблизително 2,4 млрд. евро представляват неприкосновен резерв. След текущи задължения реално свободният ресурс е значително по-малък.

„В момента ликвидният кеш е около 1,3 милиарда“, уточни той, като подчерта необходимостта от поддържане на финансов буфер за покриване на месечни разходи в милиарден размер.

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„Снежна топка“ в публичните финанси

Белчев определи ситуацията в държавните финанси като натрупващ се дългосрочен проблем.

„Това е една снежна топка, която тръгна още от 2021 година и постоянно се увеличаваше“, заяви той, като допълни, че основната цел на институциите трябва да бъде ограничаване на дефицита и инфлационния натиск.

Мерки за ограничаване на разходите

По отношение на обсъжданите съкращения на разходите, включително намаляване с 10% на средствата за персонал в държавната администрация, Белчев потвърди, че процесът вече е стартирал.

„Това не е идея, а вече е спуснато към съответните министерства и учреждения“, посочи той.

В момента се извършва анализ къде и в какъв обем могат да бъдат приложени съкращенията, като според него предстои реална реформа в публичния сектор, а не само частични корекции.

„Ще бъдем по-смели и по-решителни. Ще започнат истински реформи, а не козметични“, допълни депутатът.

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Очакван обществен и политически натиск

Белчев предупреди, че предстоящите промени вероятно ще срещнат обществено недоволство.

„При всяка неизгодна реформа това се е случвало и до момента – протестите винаги са възможни“, каза той.

Той също така потвърди, че е внесено предложение за замразяване на депутатските възнаграждения.

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Украйна, инфлация и цените на горивата

По темата за военната помощ за Украйна депутатът направи разграничение между безвъзмездната помощ и търговските отношения, като посочи, че първата трябва да бъде ограничена, докато търговската дейност следва да продължи.

Белчев коментира и икономическата ситуация, като предупреди за възможно допълнително поскъпване на горивата и стоките.

„Горивото е на стойности, каквито не помним. Оттук нататък всичко скача нагоре“, заяви той, като подчерта, че процесите зависят от глобалната геополитическа среда.