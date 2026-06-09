Бюджетната комисия обсъжда искането на правителството за нов размер на държавния дълг

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Б юджетната комисия в Народното събрание ще разгледа искането на правителството за увеличаване на допустимия размер на държавния дълг. Предложението е внесено от Министерския съвет и предвижда депутатите да дадат разрешение за поемането на нови задължения в размер до 3,8 млрд. евро.

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Според мотивите на кабинета средствата са необходими за осигуряване на финансирането на инвестиции и реформи по Плана за възстановяване и устойчивост. Правителството посочва, че проектите трябва да бъдат реализирани в кратки срокове, тъй като изпълнението на плана следва да приключи до края на август. Осигуряването на необходимия финансов ресурс е ключово условие, за да не бъдат забавени дейности, свързани с модернизацията на инфраструктурата, дигитализацията, енергийната ефективност и други приоритетни направления, заложени в плана.

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Освен това парламентът ще трябва да се произнесе и по второ важно финансово предложение – възможността България да се възползва от заем по европейския механизъм SAFE. Предвижда се страната да получи до 3,2 млрд. евро от Европейската комисия, които да бъдат насочени към инвестиции в сферата на отбраната.

Механизмът SAFE е част от усилията на Европейския съюз за засилване на отбранителните способности на държавите членки чрез осигуряване на по-благоприятни условия за финансиране на проекти, свързани с модернизацията на въоръжените сили, придобиването на техника и развитието на отбранителната индустрия.

Очаква се предложенията да предизвикат сериозен дебат сред народните представители. Поддръжниците им изтъкват необходимостта от навременно осигуряване на средства за стратегически инвестиции и изпълнение на поетите ангажименти към Европейския съюз. Критиците обаче вероятно ще поставят въпроса за нарастващата задлъжнялост на страната и дългосрочното отражение върху публичните финанси.

След обсъждането в бюджетната комисия решенията трябва да бъдат разгледани и гласувани в пленарната зала на Народното събрание.